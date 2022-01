Het is een roerige winter voor het Formule 1-team van Alpine, waar eerder deze maand al het vertrek werd aangekondigd van teambaas Marcin Budkowski en adviseur Alain Prost. Achter de schermen wordt er ondertussen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de A522, de nieuwe bolide voor het Formule 1-seizoen van 2022.

Het is nog niet bekend wanneer Alpine het doek zal trekken van het strijdwapen voor 2022, maar de nieuwe auto van Fernando Alonso en Esteban Ocon heeft inmiddels wel al van zich laten horen. Op haar sociale media-kanalen heeft Alpine vrijdagmiddag een kort geluidsfragment gedeelde van de zogenaamde fire-up van de A522.

“Dit is het geluid van onze fire-up”, laat Alpine weten. “Het markeert een nieuw tijdperk van innovatie en vooruitgang voor Alpine, waarin de grenzen van de Formule 1-technologie worden verlegd.”

Aan “de geboorte van de A522” is op twee plaatsen gewerkt. De krachtbron is namelijk ontwikkeld in het Franse Viry, terwijl het chassis wordt ontworpen in de F1-fabriek in Enstone. Op het Britse hoofdkwartier van de renstal zijn de motor en het nieuwe chassis voor het eerst met elkaar verenigd.

Volgende maand zal de nieuwe auto voor het eerst worden losgelaten op het circuit. Op 23 februari begint namelijk de eerste driedaagse wintertest in Barcelona, alvorens er vanaf 10 maart in Bahrein weer drie dagen kan worden getest met het nieuwe materiaal voor 2022. Een week later staat op hetzelfde circuit in Sakhir de eerste Grand Prix gepland.