De Formule 1-teams zijn sinds begin 2022 verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur zonder noemenswaardige F1-ervaring in te zetten tijdens een officiële trainingssessie. Vrijwel alle teams hebben inmiddels minimaal één keer de kans gegeven aan een onervaren coureur, maar dat geldt niet voor Alpine. Het Franse fabrieksteam moet tijdens de laatste drie raceweekenden daarom nog twee keer een rookie inzetten en aanstaande vrijdag gebeurt dat voor de eerste keer. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico neemt Jack Doohan naar verluidt plaats in de A522, iets wat hij drie weken later tijdens VT1 voor de GP van Abu Dhabi nogmaals mag doen.

Doohan komt dit jaar uit in de Formule 2 en beleeft daar een keurig debuutjaar, waarin hij momenteel de vierde positie bezet met alleen het weekend in Abu Dhabi nog voor de boeg. De Australiër is tevens onderdeel van het opleidingstraject van Alpine en heeft zodoende al meerdere keren getest met de 2021-bolide van het team. Ook heeft hij tijdens een filmdag al even kennis kunnen maken met de A522, waarna hij in Mexico en Abu Dhabi dus een F1-training mag rijden. De officiële bevestiging laat nog even op zich wachten, naar verluidt vanwege complicaties bij het afronden van het vertrek van Oscar Piastri. De naar McLaren overstappende Australiër zou dit jaar vrije trainingen afwerken voor Alpine, maar sinds zijn aangekondigde vertrek is dat een onrealistisch scenario.

Diverse teams moeten in de laatste drie races van 2022 nog een nieuwkomer inzetten om te voldoen aan de eisen van de FIA. Mercedes kiest ervoor om Nyck de Vries in te zetten tijdens VT1 in Mexico. Daar krijgt hij gezelschap van Pietro Fittipaldi (Haas F1) en Logan Sargeant (Williams), die ook in Abu Dhabi vrijdagtrainingen gaan afwerken. In het laatste weekend van het F1-seizoen zijn er meer teams die hun aan hun verplichting gaan voldoen: Pato O'Ward stapt in bij McLaren, Felipe Drugovich bij Aston Martin en Robert Shwartzman rijdt voor Ferrari. Alfa Romeo heeft al voldaan aan de eis, terwijl van Red Bull en AlphaTauri nog niet bekend is hoe ze hun laatste training gaan invullen. F2-coureur Liam Lawson is daarvoor in beeld, al moeten beide teams hem dan op een ander moment inzetten.