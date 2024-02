Hoewel Jack Doohan in 2024 geen fulltime-zitje in de racerij heeft, hoeft de Australische coureur zich niet te vervelen. De voormalig Formule 2-rijder is reserve bij Alpine en heeft in die rol heel wat werk te verzetten. Zo gaat hij een aantal testsessies rijden, zal hij tijdens minstens twee vrije trainingen in de A524 plaatsnemen en wordt hij veel in de simulator ingezet. Met alle ervaring die Doohan daarmee opdoet, verwacht hij goede kans te maken op een plekje op de F1-grid voor 2025. "Ik ben degene met de meeste F1-kilometers die nu niet op de grid staat en nog geen race heeft gereden", vertelt Doohan aan Motorsport.com. "Het gaat dan niet over een ronde, maar over hele raceafstanden. Nat, droog, warm of koud, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik denk daarom ook dat ik een aantrekkelijke optie ben voor F1-teams."

Al het werk dat Doohan komend seizoen verzet, moet volgens de Australiër leiden tot een F1-zitje in 2025. "Dat is de enige focus die ik heb. Ik moet ook mijn werk tijdens de tests goed doen, want dat is ook heel belangrijk", vertelt de coureur, die een plekje bij Alpine voor ogen heeft. "Dat is het plan. Het plan van mij, van [teambaas] Bruno [Famin] en van het team. Op dit moment heb ik een meerjarig contract bij Alpine, daarom wil ik graag hier blijven. Ik werk ook al drie jaar met dezelfde mensen. Ik ken ze, ik heb een goede band, er heerst een goede sfeer en het moraal in het team is goed. Het zal mij een goed gevoel geven om dan in het zitje te springen."

De kansen voor Doohan zijn kijkend naar de carrière van landgenoot Oscar Piastri zeker aanwezig. Laatstgenoemde coureur stond in 2022 een jaar aan de zijlijn, om in 2023 - zij het bij McLaren - te debuteren. Doohan weet hij ongeveer hetzelfde programma af gaat werken als zijn landgenoot had gedaan. "Ik rij een dag in de '21-auto, waarna ik negen dagen in de '22 rijdt. Aan het einde van het seizoen heb ik dus heel wat kilometers gereden", onthult de coureur.

Ook testen op Zandvoort

Doohan zijn reisschema is zo goed als rond. Naast circuits als Yas Marina en de Red Bull Ring, staan ook twee testdagen op het circuit van Zandvoort op het programma. "Dat is niet een typisch circuit voor het testen van een F1-auto", vertelt de Alpine-reserve. "We weten dat het een technisch circuit is, dus om daar twee dagen te testen is heel cool."