Waarom Hamilton tijdens F1 Amerika wel voor harde band moest kiezen

Na zijn vijfde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten mocht Lewis Hamilton de race na de gridstraffen van Charles Leclerc en Sergio Perez aanvangen vanaf de derde startpositie. Hij kende een prima start en profiteerde optimaal van de botsing van polesitter Carlos Sainz en George Russell, waardoor hij kon opschuiven naar de tweede positie. Op die plek zou de coureur van Mercedes in de eerste stint relatief eenvoudig standhouden en ook na de eerste serie pitstops behield hij die positie. De safety car-fases zorgden ervoor dat Hamilton bij aanvang van de tweede ronde pitstops - die hij zelf aftrapte - slechts anderhalve seconde achter leider Max Verstappen reed.

Hamilton startte de race op mediums en wisselde bij zijn eerste stop naar hards, om dat bij zijn tweede pitstop opnieuw te doen. Toen Verstappen een ronde later binnenkwam voor zijn tweede bandenwissel, werd de Red Bull-coureur voorzien van een nieuwe set mediums. Een weigerende wheelgun zorgde ervoor dat hij achter Hamilton en Charles Leclerc terugkeerde op de baan, hoewel de Ferrari-coureur al snel aan de kant werd gezet. Hamilton had op dat moment een marge van een kleine vijf seconden ten opzichte van Verstappen, die het gat met de zevenvoudig wereldkampioen vervolgens relatief makkelijk dichtreed. Enkele ronden voor het einde van de race kreeg de Nederlander een kans in bocht 12, die hij overtuigend pakte om daarna naar zijn dertiende zege van het seizoen te rijden.

Keuzes op vrijdag geven Hamilton weinig keuze

Afgaande op het tempo van Verstappen was de medium compound de juiste keuze voor de laatste fase van de race, want op die band was hij in de laatste stint zo'n vier tienden per ronde sneller dan Hamilton op de harde band. Toen beide rijders in de tweede stint op de harde band reden, reden ze juist nog een gelijkwaardig tempo. Waarom heeft Mercedes er dan voor gekozen om Hamilton toch van de harde band te voorzien? Het antwoord op die vraag is eenvoudig: de Brit had voor de race nog maar één setje mediums over, waardoor hij - met nog ruim 20 ronden te gaan in de laatste stint - eigenlijk alleen voor de harde band kon kiezen. Natuurlijk had hij ook nog naar de zachte band kunnen wisselen, maar gezien de forse slijtage op die band was dat nooit een echte optie.

Dat Hamilton geen tweede set mediums tot zijn beschikking had voor de race, was te wijten aan keuzes die op vrijdag al gemaakt werden. Na afloop van de vrijdagse trainingen moeten er al bandensets ingeleverd worden bij Pirelli. Met het oog op de kwalificatie heeft Mercedes er toen voor gekozen om een extra set softs mee te nemen naar de zaterdag en dat is ten koste gegaan van een set mediums. Die keuze heeft het team waarschijnlijk gemaakt doordat de verwachting was dat de harde band beter zou zijn voor de race. Bij Red Bull Racing en Ferrari werd intussen gekozen om een set softs minder mee te nemen naar zaterdag, waardoor zij wel de ruimte hadden om twee sets mediums - en twee sets hards - te bewaren voor de race.

