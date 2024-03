De demonstratie is Melbourne staat in het teken van het dertigjarig jubileum van de eerste 500 cc-titel van Mick Doohan. De Australiër wist in 1994 zijn eerste 500 cc-wereldtitel te bemachtigen, waarna hij ook de vier titels erna won. De 58-jarige legende rijdt over Albert Park met een Honda RC213V-S, een productiemotor die afgeleid is van de huidige MotoGP-machine van het merk.

Met Mick is zijn zoon Jack Doohan op het asfalt te vinden. Doohan junior krijgt een Benetton B200 ter beschikking. De B200 werd in 2000 ingezet in de Formule 1 en heeft een brullende V10 achterin liggen. Deze bolide werd gebouwd in de fabriek in Enstone, waar tegenwoordig Alpine de auto's prepareert voor de races. De jonge Australiër is de reservecoureur van de Franse renstal en mag nu deze oude F1-auto aan de tand voelen. Het is voor het eerst dat vader en zoon tegelijkertijd tijdens een F1-weekend op het asfalt zijn te vinden.

"Ik vind het erg leuk om samen met mijn vader op het circuit te rijden tijdens het Formule 1-weekend in Albert Park. Het is de eerste keer dat we samen op het circuit rijden, terwijl ik in een auto zit en hij op de motor. Dit gaat een enorm speciaal moment voor ons worden. Het is ook een bijzonder moment voor de Australische fans. Zij vieren het succes van mijn vader samen met ons", verklaart Doohan junior, die het heel bijzonder vindt om met de Benetton te mogen rijden. "Het is voor mijzelf een unieke kans om met een Formule 1-auto over zo'n enorm iconisch circuit te rijden. Hopelijk kan ik volgend jaar echt mee racen, want dat is het doel!"

Mick Doohan kijkt enorm uit naar zijn demonstratierondjes. "Het geeft me altijd een enorm goed gevoel als ik voor dit soort evenementen op de motor spring. Het is een viering van dat ik dertig jaar geleden mijn eerste titel won in 1994", vertelt de ex-coureur. "De tijd vliegt, want ik rij nu samen met mijn zoon op het circuit. Dat wordt voor ons allebei een speciaal moment. Ik blijf Jack steunen op zijn weg naar de Formule 1. We kijken er allebei enorm naar uit om een mooie show te geven voor de thuisfans in Melbourne tijdens de Grand Prix van Australië."

Vader en zoon rijden op zaterdag twee keer over het circuit, waarna ze dat zondag in aanloop naar de Grand Prix nog een keer doen.