Naast de vier coureurs die momenteel in een van de Red Bull-wagens zitten, heeft Dietrich Mateschitz ook een rol gespeeld in de carrières van Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alexander Albon en natuurlijk ook Sebastian Vettel. Alle coureurs weten hoeveel de Oostenrijker betekend heeft voor de sport, en hun persoonlijke progressie.

Ricciardo kwam eerst voor Toro Rosso uit en maakte daarna de stap naar Red Bull Racing. Hij bewondert de persoonlijkheid van Mateschitz. “Hij was zo nederig en niet geïnteresseerd in de schijnwerpers. Hij wilde niet pronken met zijn succes”, vertelde de McLaren-coureur. “Hij hield zichzelf op de achtergrond, puur vanwege de persoon die hij was. Het is een bewonderingswaardig persoon. Zeker met zoveel succes is het best wel ongewoon dat iemand zo nederig blijft met beide benen op de aarde. Hij is een goed voorbeeld.” Ricciardo stipt de rol van Mateschitz in zijn carrière ook nog eens aan. “Als ik er diep op inga, zijn er twee groepen mensen die ik dankbaar ben voor mijn kans in de Formule 1. Dat zijn mijn ouders en Didi [Dietrich Mateschitz]. Zij zijn uiteindelijk degene die me de kans hebben gegeven om deze droom na te jagen. Ik ben daar niet alleen in. Er zijn duizenden of zelfs tienduizenden Red Bull-atleten die hetzelfde kunnen zeggen en hun hoed af kunnen nemen voor meneer Mateschitz en de familie. Het is zeker een trieste dag. Maar ik blijf voor altijd dankbaar voor alles wat hij en zijn bedrijf hebben gedaan.”

'Ongelofelijk wat hij bereikt heeft'

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly was een van de vele andere coureurs die ruiterlijk toegaven dat ze hun carrière aan Red Bull te danken hebben. “Simpel gezegd was ik nergens geweest zonder Dietrich. In deze paddock zijn er waarschijnlijk zes of zeven coureurs de dankbaar moeten zijn voor wat hij betekend heeft. De kansen die hij aan jonge coureurs gegeven heeft, en atleten in het algemeen, het was een grote familie. Het is ongelofelijk om te zien wat hij bereikt heeft als een energiedrank merk. Hij zal zeker gemist worden. Het was gewoon zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij met dingen omging. Hij was extreem gepassioneerd en hield van sport en de Formule 1. Hij had twee F1-teams voor meer dan vijftien jaar. Zelfs merken als Mercedes en Ferrari waren niet zo gecommitteerd. Het is gewoon ongelofelijk wat hij voor iedereen van ons gedaan heeft, en ook voor de sport.”

Alex Albon, die na twee seizoenen Toro Rosso en Red Bull nu voor Williams rijdt, benadrukte dat Mateschitz en Red Bull veel jonge coureurs hebben geholpen. Niet alleen degene die het uiteindelijk gehaald hebben. “Het is een schok”, zei Albon over het overlijden van de Oostenrijker. “Dat is logisch als je bedenkt wat hij gedaan heeft voor de sport. Ik heb het niet alleen over F1, maar over hoe hij veel coureurs geholpen heeft om een positie te bereiken waarop ze hun talenten konden laten zien. Ik was een van de gelukkige personen die al op mijn twaalfde gesponsord werd. Hij had er echt passie voor. Ik kan me mijn eerste dag in een F1-auto nog goed herinneren. Hij kwam langs en vroeg hoe het was. Hij was erg gepassioneerd, en charismatisch. Hij zal erg gemist worden.”

Veel steun in verschillende sporten

Ferrari-coureur Carlos Sainz verliet Red Bull in 2017, en ook hij gaf toe dat hij er niet gekomen was zonder Red bull. Ik kende Dietrich best wel goed en ik ben erg geholpen door zijn steun. Ik zou zonder hem niet in de F1 zijn gekomen. Hij heeft zoveel dingen voor de motorsport gedaan. Niet alleen bij de Formule 1 en met jonge coureurs, maar als je bedenkt hoeveel Red Bull-logo’s er te zien zijn van MotoGP tot F1, en in hoeveel sporten hij jong talent heeft ondersteund bij zijn visie en ideeën, is dat echt bizar. Ik denk dat hij een super belangrijke man was, een hele aardige man en een man waar ik altijd graag bij in de buurt was. Ik wil hierbij graag mijn condoleances uitbrengen en ik hoop dat hij zal rusten in vrede.”

Yuki Tsunoda, die nu bij AlphaTauri rijdt, benadrukte nog maar eens alle bijdrages van Mateschitz over de breedte van de sport. “Het is zeker erg verdrietig. Hij heeft een grote rol gespeeld in mijn carrière, net als bij Red Bull en AlphaTauri Zonder hem hadden we niet zoveel progressie kunnen boeken als we nu gedaan hebben. We hebben elkaar een aantal keren ontmoet, en we hebben ook een paar keer gebeld. Hij was echt een hele aardige man. Maar hij was ook gepassioneerd over motorsport. Hij heeft veel bereikt.”

Geen enkele coureur kent Mateschitz beter dan Sebastian Vettel. De Duitser kreeg steun vanuit zijn tijd in de karts en leidde Red Bull Racing naar vier wereldtitels. Vettel gaf aan dat het voor hem te vroeg was om diep op zijn gedachtes in te gaan. “Ik weet het niet, ik voel me leeg. Het is natuurlijk schokkend nieuws, en ik heb er nu niet zoveel over te zeggen.”