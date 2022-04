Tijdens de Formule 1 pre-season test bleek dat heel wat teams problemen hadden met porpoising, het stuiteren van de wagens op rechte stukken. Dit is een gevolg van de nieuwe grondeffect-regels. Diverse renstallen kwamen tot de conclusie dat porpoising op hoge snelheid verergerd werd doordat hun vloer langs de rand op en neer bewoog. Een aantal teams, waaronder Mercedes, bevestigde nog tijdens de eerste test een stang tussen de vloer en de motorkap om de boel te verstevigen. Nog voor de start van het seizoen werd een reglementsverandering doorgevoerd, waardoor alle teams ook tijdens het seizoen deze stang mogen gebruiken.

Alpine is nog altijd niet te spreken over deze last-minute beslissing. Het Franse fabrieksteam heeft naar eigen zeggen een extra stevige vloer ontwikkeld om te voorkomen dat deze te veel zou gaan flapperen. Daarmee koos de renstal bewust voor extra gewicht, maar hoopte men de teams met een lichtere, flexibele vloer te slim af te zijn. De regelwijziging zorgt er nu echter voor dat de formaties met een lichtgewicht vloer nu in het voordeel zijn, ook al was hun oorspronkelijke keuze niet de juiste.

Motorsport.com vroeg Pat Fry, technisch directeur van Alpine, in hoeverre het Franse team porpoising en het bewegen van de vloer onder controle heeft: “Ik wil niet beweren dat we slim zijn en onze auto rond porpoising ontworpen hebben. We hebben onze wagen ontworpen voor maximale performance, maar we accepteerden dat hij iets zwaarder zou zijn met wat overgewicht. We hebben onze vloer enorm stijf gemaakt. Dat hielp ons enorm. Maar dat voordeel ging het putje in toen de vloersteun werd toegestaan. Wat moet ik er over zeggen? Dat was wat frustrerend. Wij hebben die stang niet nodig omdat onze vloer al stijf genoeg is. Ik denk dat het anderen enorm geholpen heeft. Het hoort bij het spelletje. We moeten deze klap incasseren en ons ontwerp aanpassen bij de volgende upgrade.”

Updates in Imola

Alpine komt naar verwachting tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna met een flink upgradepakket. Fry daarover: “Op elk vlak valt winst te behalen, maar we moeten het zorgvuldig aanpakken. Er komen upgrades aan. Die zijn gebaseerd op onze kennis voordat we de anderen zagen rijden. En er zit nog meer in het vat, nu we interessante dingen op de andere wagens hebben gezien. We willen ook het gewicht zoveel mogelijk verlagen. We zitten niet ver boven de grens.”