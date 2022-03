Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2022 is het minimumgewicht van de auto’s al flink omhoog gegaan. Daar waar de auto’s vorig jaar minimaal 752 kilogram moesten wegen, werd dat dit seizoen in eerste instantie al 795 kilogram door onder meer nieuwe veiligheidseisen, grotere velgen en gloednieuwe banden. Een groot aantal teams heeft echter grote moeite om in de buurt van dat minimumgewicht te komen en heeft met succes gelobbyd voor een verhoging van het minimale gewicht dat de bolides moeten hebben.

Door deze verandering komt er drie kilogram bij en komt het minimumgewicht op 798 kilogram. Naar verluidt waren Alfa Romeo en McLaren de enige teams die op of net boven de limiet zaten, zij kunnen gebruik maken van ballast om de auto te verzwaren en aan de gewichtseisen te voldoen. Voor de overige teams die al ruim boven het minimale gewicht zaten, betekent de verhoging dat zij minder gewicht hoeven te lozen ten opzichte van de huidige situatie. Zij vreesden bovendien veel geld te moeten uitgeven aan het lichter maken van de auto’s, maar dat speelt door het verhoogde minimumgewicht een minder grote rol dan eerder het geval was.

Aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen is er ook een beter zichtbare verandering doorgevoerd. De teams hebben in de vernieuwde technische reglementen ook de mogelijkheid om de vloer te verstevigen middels metalen steunen. Terwijl de teams de strijd aangingen met porpoising, realiseerden zij zich dat het fenomeen versterkt kan worden door een vloer die te ver doorbuigt. Dat kan plotseling voor een sterke toename van de downforce zorgen, waardoor de auto dichter naar de grond gezogen wordt. Tijdens de tests losten enkele teams – waaronder Mercedes – dit op door metalen steunen aan de vloer te bevestigen.

Legaal waren deze steunen aanvankelijk niet onder de nieuwe technische reglementen voor 2022, maar inmiddels hebben de teams goedkeuring gekregen om deze onderdelen ook in raceweekenden te gebruiken en zo te voorkomen dat de vloer te ver doorbuigt. In artikel 3.5.7 van het reglement wordt omschreven dat de F1-auto’s aan beide kanten van één steun mogen worden voorzien. Aan deze steunen zitten wel extra eisen verbonden: de diameter mag niet meer dan 5 millimeter zijn, met uitzondering van de bevestigingspunten en een deel waarmee de steun versteld kan worden.