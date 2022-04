Perez over veranderingen Albert Park: “Goed voor de show”

Sinds de Formule 1 in 1996 voor het eerst een bezoek bracht aan Melbourne, is er eigenlijk nooit wat gewijzigd aan de lay-out van de baan, terwijl de wagens in de tussentijd wel de nodige veranderingen hebben ondergaan. Al jaren wordt er geklaagd over een gebrek aan inhaalmogelijkheden op het stratencircuit, maar daar heeft men voor dit jaar wat aan proberen te doen. Een aantal bochten is verbreed en de oude bochten 9 en 10, die samen een chicane vormden, zijn weggehaald om een meer vloeiende lijn te creëren, waardoor er een vierde DRS-zone kon worden toegevoegd.

Sergio Perez is goed te spreken over de veranderingen aan het circuit, dat ook van een compleet nieuw baanoppervlak is voorzien. De Mexicaan heeft de gewijzigde lay-out al geprobeerd in de simulator van Red Bull Racing in Milton Keynes. “Het is geweldig om weer terug te zijn in Melbourne na twee jaar weg te zijn geweest”, laat Perez in de voorbeschouwing van Red Bull weten. “Dit jaar rijden we er op een nieuwe lay-out, dus het wordt interessant om te zien hoe de nieuwe generatie auto’s het daar doet. Ik heb aan het begin van de week wat simulatorwerk gedaan op deze baan en ik denk dat de veranderingen goed zullen zijn voor de show en voor entertainment gaan zorgen.”

Perez staat na de eerste twee races van 2022 slechts zevende in de WK-stand. De coureur uit Guadalajara viel net als teamgenoot Max Verstappen in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein uit door een probleem met het brandstofsysteem en had vorige week in Saudi-Arabië pech met een safety car, nadat hij een dag eerder nog zijn eerste pole-position in de Formule 1 had behaald. Volgens Perez laten goede resultaten echter niet lang meer op zich wachten. “Het zat tot dusver erg dicht bij elkaar in de races”, aldus Perez over het voorhoedegevecht, dat dit jaar vooralsnog tussen Red Bull en Ferrari gaat. “Het team en ik hebben een paar keer pech gehad, maar ik vertrouw erop dat ik dit weekend meer geluk zal hebben. We hebben dit jaar een sterk pakket, dus ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen en te zien wat we voor elkaar kunnen krijgen.”