Terwijl de discussie over die laatste ronden in Abu Dhabi waarschijnlijk eeuwig gevoerd blijft worden, moet die niet wegnemen hoe Max Verstappen en Red Bull bergen werk hebben verzet om in de positie te komen om Mercedes aan te vallen. In principe liet de controversiële slotfase in de Grand Prix op het Yas Marina Circuit zien dat je dan ook nooit moet opgeven. Volgens Red Bull-teambaas kan Red Bull belangrijke lessen trekken uit het intense seizoen 2021.

"Het heeft mij laten zien dat als je iets heel graag wilt en je echt ergens in gelooft, alles mogelijk is in het leven", zegt Horner tegen onder meer Motorsport.com. "Wat vorig jaar gebeurde had niemand kunnen voorspellen. Mercedes had in 2020 wellicht hun beste auto ooit en beleefde een zeer goed seizoen. Vervolgens kwam er in 2021 een subtiele reglementswijziging, maar waarschijnlijk werd ongeveer 65% alsnog meegenomen. Toch waren wij in staat om vanaf de eerste race competitief te zijn en ook in staat ze te blijven uitdagen. Race in, race uit... ongeacht wat we voorgeschoteld kregen. Dat heeft gewoon laten zien dat als je iets wilt en je er daarvoor inzet, alles mogelijk is."

Horner maakte zich geen zorgen voor 2022

De strijd van Red Bull Racing voor het kampioenschap was er niet één zonder risico's. Het team moest zorgvuldig afwegen in hoeverre ze de auto van vorig jaar wilde doorontwikkelen, dit met het oog op de nieuwe technische regelgeving die dit jaar van kracht is geworden. Door te lang door te werken aan de 2021-auto, liep Red Bull het risico achterop te raken met de auto voor 2022. Echter, te vroeg focussen op de nieuwe wagen had wellicht enorme invloed op de titelkansen in 2021. Eind vorig jaar grapte de renstal nog dat het niet genoeg aan de auto zou hebben gedaan, als Ferrari een een-tweetje zou scoren in de seizoensopener dit jaar.

Ferrari heeft dan wel een succesvolle wagen gebouwd, bij Red Bull is er ook niets te klagen. De agressieve RB18 bleek een auto die het tempo van de F1-75 prima kon volgen in Bahrein, totdat malheur met de brandstofpomp roet in het eten gooide. Horner laat weten dat hij zich ook nooit heeft druk gemaakt dat het team wellicht de plank had misgeslagen met de nieuwe bolide.

"Ik heb altijd veel vertrouwen in ons team gehad", vervolgt de Brit. "We kregen vorig jaar de kans om voor de wereldtitel te gaan en uiteraard hebben we onszelf toen tot het uiterste gedreven. We hebben de RB16B op een later moment in het jaar doorontwikkeld, dus we waren relatief laat met de ontwikkeling van de 2022-auto. Ik denk dat de resultaten in Bahrein in de kwalificatie en in de race hebben laten zien dat ons team zich voldoende heeft ingespannen in de afgelopen twaalf maanden, ondanks de titelstrijd. Al hadden we uiteindelijk een betrouwbaarheidsprobleem dat ons veel punten kostte. Bij een grote wijziging is het onvermijdelijk dat hoe eerder je begint, hoe beter dit is. Je moet echter wel de korte, middellange en langetermijndoelstellingen tegen elkaar afwegen. En een lange termijn in F1 is twee weken."

Red Bull ging tot het uiterste

Hoewel Red Bull uiteindelijk de juiste balans met de ontwikkeling vond, is het niet eenvoudig geweest voor het team. Horner kreeg aardig wat spanning toen de intensiteit in de slotfase van vorig jaar toenam en het team flink aan de bak moest voor de race in Abu Dhabi. Maar de prijs aan het einde van de rit was uiteindelijk het belangrijkste, niet omdat Red Bull sinds 2013 weer een kampioenschap in de wacht sleepte met Verstappen, maar meer omdat het Mercedes had verslagen.

"Onthoud goed dat Mercedes domineerde en zeven jaar lang de oppositie heeft weggevaagd. Niemand kwam bij hen in de buurt", gaat Horner verder. "Onze hele organisatie stond onder druk om het niveau te bereiken dat we vorig jaar hebben gehaald. Daarbij moet je ook rekening houden met het budgetplafond én de ontwikkeling van de nieuwe auto. Het was een enorme uitdaging, maar ik vind dat we dit op een geweldige manier hebben gedaan. Toen wij nog met de 2021-auto bezig waren, hoorden we dat anderen al met de nieuwe wagen aan de slag waren gegaan. Ik denk dat de inspanningen die we geleverd hebben, waarmee we dus de achterstand hebben weggepoetst, uitstekend zijn geweest."

Red Bull vs. Ferrari

Voorlopig lijkt de titelstrijd in 2022 tussen Ferrari en Red Bull te gaan, maar Mercedes moet nog niet worden afgeschreven ondanks de moeilijke start van het seizoen. Horner weet precies hoe sterk het Duitse merk kan zijn. Horner zou er in ieder geval geen problemen mee hebben als het Lewis Hamilton en George Russell lukt Mercedes naar de voorkant te krijgen en er daar drie teams strijden. Na het duel van vorig jaar, denkt de teambaas niet dat een strijd met zes auto's nog lastiger gaat worden.

"Het is nu wel iets gemakkelijker, althans een beetje. Vorig jaar was het een zwaar gevecht tussen twee coureurs, elke Grand Prix opnieuw, van de eerste tot aan de laatste race. Het was opmerkelijk hoe intens die strijd was, maar met meer coureurs is er ook meer dynamiek", besluit Horner.