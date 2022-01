Kleurt Alpine F1-bolide roze in 2022 dankzij sponsor BWT?

BWT is sinds 2017 actief in de Formule 1, toen het een samenwerking aanging met Force India. De waterbehandelingsspecialist kreeg als titelsponsor zeggenschap over de kleurstelling van de auto’s van het team, die hierdoor in het opvallende roze werden gestoken. BWT bleef Force India trouw bij de naamswijzigingen naar Racing Point en Aston Martin, hoewel de roze kleurstelling met ingang van 2021 van de grid verdween. Vanaf 2022 lijkt de renstal van Lawrence Stroll het zonder de Oostenrijkse firma te moeten doen, daar het logo van BWT uit de lijst met sponsoren gehaald is. Een officiële bevestiging daarvan is er echter nog niet naar buiten gebracht.

Hoewel het vertrek van BWT bij Aston Martin dus zo goed als rond lijkt, heeft het er alle schijn van dat het bedrijf wel in de Formule 1 actief blijft. Naar verluidt is een overeenkomst met Alpine nabij om een van de hoofdsponsoren te worden, zo heeft Motorsport.com vernomen. Gezien de vorm van de samenwerking is het niet uitgesloten dat in ieder geval een deel van de nieuwe Alpine F1-bolide in 2022 in het roze gehuld is. Bij Alpine krijgt BWT waarschijnlijk opnieuw te maken met Otmar Szafnauer, die eveneens vertrekt bij Aston Martin en sinds eind 2021 al hardnekkig in verband wordt gebracht met een overstap naar de Franse fabrikant. Ook wordt BWT dan weer herenigd met Esteban Ocon, die in 2017 en 2018 in de roze Force India’s reed en nu actief is voor Alpine.

Bij Alpine wordt momenteel druk gewerkt aan de personele bezetting voor 2022. Van Fernando Alonso en Esteban Ocon is zeker dat zij wederom de coureurs zijn, terwijl Oscar Piastri is benoemd tot reserve. In het management verandert echter wel het nodige. Zo is directeur Marcin Budkowski vertrokken en werd het contract van adviseur Alain Prost niet verlengd. Als de geruchten waarheid worden, staat daar de komst van Szafnauer tegenover.