Raikkonen: Abu Dhabi was mogelijk laatste race als professional

Na negentien seizoenen in de Formule 1 beëindigde Kimi Raikkonen zijn carrière in december tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. In zijn lange loopbaan was hij bovendien ook succesvol met 18 pole-positions, 21 overwinningen, 46 snelste ronden, een recordaantal van 349 GP-starts en natuurlijk de wereldtitel van 2007. Kort nadat hij in september 2021 aankondigde dat hij de F1 ging verlaten, vertelde Raikkonen al dat hij nog een keuze moest maken of hij in de toekomst in andere raceklassen te zien gaat zijn. De voorkeur ging in eerste instantie uit naar meer tijd doorbrengen met zijn familie.

In gesprek met Motorsport.com onthulde Raikkonen echter dat de GP van Abu Dhabi maar zo zijn laatste race in de autosport geweest kan zijn. “Dat kan absoluut – maar anderzijds kan het ook zo zijn dat ik er helemaal naast zit. Daarom heb ik geen plannen gemaakt”, zei hij. “Dat wil ik niet, want voor het eerst in heel lange tijd wordt mijn hele leven niet gedicteerd door mijn werkschema – in het verleden mijn leven en nu ook dat van mijn familie. Ik kijk dus uit naar die tijd. Ik wil geen enorme plannen voor dit of dat maken.” Raikkonen verwacht in de toekomst aanbiedingen uit andere raceklassen, maar in de nabije toekomst ziet hij zichzelf nog niet instappen. “Ik weet zeker dat er wat mooie dingen voorbij zullen komen. En als er iets is dat binnen het plaatje past, waarom dan niet? Maar eerst heb ik zeker wat vrije tijd nodig.”

Meer vrije tijd een prettig vooruitzicht

Het vertrek van Raikkonen uit de Formule 1 is de tweede keer dat hij de sport verlaat. Eerder deed hij dat eind 2009, toen hij een sabbatical nam en zich concentreerde op avonturen in het World Rally Championship en de NASCAR. In 2012 keerde hij echter succesvol terug met Lotus. Ten opzichte van 2009 is zijn vertrek in 2021 een compleet ander verhaal voor Raikkonen, die daarmee aangeeft dat hij voorlopig niet van plan is om een druk raceschema op poten te zetten.

“Het is een compleet ander verhaal. Destijds reed ik rally’s en was ik net zo druk of zelfs drukker. Een rally neemt namelijk een goede week in beslag, omdat je de notities en dergelijke dingen moet maken. En ik reed wat NASCAR, testte een beetje voor Le Mans enzovoorts”, blikte Raikkonen terug. “Nu is het een compleet ander verhaal. Het is fijn om thuis wat vrije tijd te hebben en de kinderen kijken er ook naar uit. En ik weet zeker dat het ook geldt voor mijn vrouw! Ik hoef niet meer een week lang te zeggen ‘ik ben hier, ik ben daar’, terwijl je weet dat je weer moet gaan. Ik kijk ernaar uit.”