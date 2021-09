Raikkonen heeft nog geen plannen voor leven na de F1

"Nee, ik heb nog geen plannen", aldus Raikkonen donderdag tijdens de FIA-persconferentie voorafgaand aan de Dutch Grand Prix. De coureur van Alfa Romeo liet op het Circuit van Zandvoort weten dat zijn gezin nu meer op hem kan rekenen en dat hij dat eigenlijk wel prima vindt. Voor de rest zijn er "nul plannen", meldde de vader van twee kinderen tegen Motorsport.com. "Als ik het weet, zal ik het tegen jullie zeggen."

De 21-voudig Grand Prix-winnaar zegt het besluit afgelopen winter al te hebben genomen. In die periode heeft hij ook zijn werkgever Alfa Romeo laten weten dat het aanstaande seizoen vrijwel zeker zijn laatste zou zijn. "Ik heb met de eigenaar van het team gesproken, ik denk dat dit voor Kerst was. Ik weet het niet meer precies, maar volgens mij heb ik toen gezegd dat ik 95% procent zeker was van mijn beslissing."

Geen haast

"Ik wil al die schema's niet meer", aldus de wereldkampioen van 2007. "De laatste achttien, negentien jaar, sinds mijn debuut in de Formule 1, was er altijd een planning: wat ik moest doen en op welke dag. Het is zonder twijfel een van de voornaamste reden waarom ik nu wat anders wil dan alle verplichtingen tijdens een raceweekend en daarbuiten."

Raikkonen maakte woensdag op zijn Instagram-account bekend dat hij na dit seizoen een punt achter zijn Formule 1-loopbaan zet. "Het is tijd voor nieuwe dingen." Maar wat precies, weet hij dus nog niet. "Ik heb ook geen haast. Eerlijk gezegd heb ik er ook nog niet goed over nagedacht. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar op dit moment voel ik niet de behoefte om er zelfs maar over na te denken."

Raikkonen maakte zijn F1-debuut bij de Australische Grand Prix in 2001. De Grand Prix in Nederland wordt zijn 342e, een record. De Fin reed voor Sauber, McLaren, Ferrari (twee periodes) en Lotus. Vanaf 2019 zit hij bij Alfa Romeo. Naast de wereldkampioen in 2007 - de laatste kampioen voor Ferrari - werd hij tweemaal tweede en drie keer derde in het WK. Zijn laatste overwinning boekte in 2018. Raikkonen won toen de Amerikaanse Grand Prix in een Ferrari.

Tijdens zijn sabbatical in 2010 en 2011 deed The Iceman mee aan rally-wedstrijden en was er zelfs een NASCAR-optreden. "Misschien ga ik straks weer wat aan racen doen, misschien ook niet. Wie weet. Ik heb echt nog geen idee."

In wat zijn laatste seizoen blijkt te zijn, verzamelde Raikkonen tot nu toe twee punten. In Azerbeidzjan en Hongarije finishte hij als tiende. In het WK is hij de nummer zeventien.

Valtteri Bottas en Nyck de Vries worden genoemd als mogelijke nieuwe rijders voor Alfa Romeo in 2022.