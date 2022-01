McLaren onthult presentatiedatum van nieuwe F1-bolide voor 2022

Over ruim een maand vindt de eerste Formule 1-wintertests plaats op het circuit van Barcelona. In de aanloop naar de eerste testdagen onder het nieuwe technische reglement gaan de teams hun flink gewijzigde creaties voorstellen. Zo maakte Aston Martin al bekend dat de AMR22 op 10 februari onthuld wordt, terwijl Ferrari maandag een datum prikte: 17 februari. In navolging van de Italiaanse renstal heeft ook McLaren maandag gecommuniceerd wanneer de nieuwe auto onthuld wordt: op 11 februari wordt het doek van de MCL36 getrokken.

De presentatie van de nieuwe bolide van McLaren vindt plaats tijdens een evenement in het McLaren Technology Centre, dat om 20.00 uur Nederlandse tijd aanvangt. Het betreft de officiële lancering van McLaren Racing voor 2022 en dat betekent dat niet alleen het nieuwe strijdwapen van Lando Norris en Daniel Ricciardo gepresenteerd wordt. Bij het evenement worden ook de teams van de Britse sportautofabrikant in de IndyCar Series (Arrow McLaren SP), Extreme E en esports voorgesteld.

Sinds het mislukte avontuur met motorleverancier Honda eind 2017 werd afgebroken, zit het Formule 1-team van McLaren in de lift. Nadat de renstal in 2020 knap op de derde positie in het kampioenschap voor constructeurs eindigde, moest men vorig jaar genoegen nemen met de vierde positie na een spannende strijd met Ferrari. Wel scoorde McLaren meer punten en meer punten per race dan in het voorgaande jaar. Als kers op de taart bezorgde Ricciardo de renstal zijn eerste overwinning sinds 2012 door als eerste over de finish te komen in Italië, op de voet gevolgd door teamgenoot Norris. Dat was bovendien de enige dubbelzege van een F1-team in 2021.