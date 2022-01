Alpine F1 kondigt vertrek van kopstuk Budkowski aan

Alpine en voorheen Renault is al lange tijd aan het schuiven op managementniveau. Na het vertrek van Cyril Abiteboul ontbreekt er eigenlijk een echte teambaas en daarmee ook een uithangbord van het Formule 1-team. Davide Brivio werd weliswaar aangetrokken vanuit de MotoGP-wereld, maar hij heeft zijn stempel nog niet echt kunnen drukken op de Franse equipe. In de praktijk verdeelden Brivio, Rossi en Budkowski de verantwoordelijkheden onderling, waarbij laatstgenoemde steeds meer de leiding kreeg over de dagelijkse gang van zaken op het circuit.

Met het persbericht van Alpine is daar echter een einde aan gekomen. Het lijkt de weg vrij te maken voor Otmar Szafnauer. De Roemeense Amerikaan wordt al langer aan de functie van Alpine-teambaas gelinkt en is vorige week vertrokken als teambaas van Aston Martin. Opmerkelijk genoeg is Budkowski zelf in het geruchtencircuit meermaals verbonden aan Aston Martin en zou hij de omgekeerde weg kunnen bewandelen. Daarbij moet wel aangetekend dat Martin Whitmarsh zich ook meer en meer bemoeit met de dagelijkse gang van zaken bij het team uit Silverstone.

“Ik heb er echt van genoten om deel uit te maken van het leiderschapsteam van Renault en later Alpine. En natuurlijk ook om te mogen werken met zo'n getalenteerde groep mensen. Ik zal de vooruitgang van het team dan ook zeker en met veel plezier volgen in de komende jaren”, laat Budkowski in een eerste verklaring weten. Alpine CEO Rossi maakt op zijn beurt van de gelegenheid gebruik om Budkowski, die eerder al bij Prost GP, Ferrari, McLaren en de FIA werkte, te bedanken. “Ik wil Marcin Budkowski zeer danken voor zijn inzet en voor zijn bijdrage aan het team in de afgelopen vier jaren. Het team is nu volledig gefocust om de 2022-auto klaar te krijgen voor de eerste race in Bahrein en om een nieuwe stap te zetten in onze prestaties."