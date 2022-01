Prost vertrekt bij Alpine F1 Team, komst Szafnauer nabij

Afgelopen jaar stond het fabrieksteam van Renault voor het eerst onder de naam van sportwagenbouwer Alpine op de Formule 1-grid. Onder de nieuwe naam werd tijdens de GP van Hongarije de eerste zege sinds de terugkeer van de autofabrikant in 2016 geboekt, maar uiteindelijk kwam de renstal niet verder dan opnieuw de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Sinds de afsluiting van het F1-seizoen 2021 heeft men bij Alpine echter niet stilgezeten, want niet voor het eerst ondergaat het team onder leiding van CEO Laurent Rossi een herstructurering van het management.

Vorige week kondigde Alpine al aan dat executive director Marcin Budkowski het team gaat verlaten. Afgelopen jaar speelde hij een belangrijke rol binnen het team als de facto teambaas, hoewel de renstal bleef beweren dat die functie officieel door niemand bekleed werd. Het vertrek van Budkowski betekent dat Rossi voorlopig zelf de scepter zwaait binnen het F1-team, maar al geruime tijd gaan er geruchten dat hij uiteindelijk versterking gaat krijgen van Otmar Szafnauer. Die is zelf onlangs vertrokken bij Aston Martin, waar hij teambaas en CEO van het F1-team was. De verwachting is dat hij een soortgelijke rol gaat vervullen bij Alpine.

Budkowski is echter niet de enige die het F1-team van Alpine verlaat, want adviseur Alain Prost moet ook het veld ruimen. De viervoudig wereldkampioen heeft een relatie met moederbedrijf Renault die dateert uit 1981, het eerste van drie seizoenen die hij in dienst van het fabrieksteam reed. In 2015 werd hij aangesteld als consultant en ambassadeur van het team in Enstone, dat destijds opnieuw in handen van Renault kwam. Vanaf juli 2019 vervulde Prost formeel de rol van non-executive director, waarvoor hij telkens met jaarcontracten werd aangesteld. Voor 2022 heeft het management van Alpine echter besloten om de verbintenis niet te verlengen.