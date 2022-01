Szafnauer vertrekt als teambaas van Aston Martin F1 Team

De positie van Otmar Szafnauer lag al langere tijd onder een vergrootglas, met name na het aantrekken van Martin Whitmarsh. Szafnauer hield vol dat de voormalig teambaas van McLaren zich niet al te veel met het Formule 1-team van Aston Martin zou bezighouden, maar de praktijk bleek al snel anders. Het heeft geruchten over een vertrek van Szafnauer en zelfs over een overstap naar Alpine opgeleverd. Alhoewel de betrokkenen over dat laatste nog niets willen zeggen, is woensdag wel officieel bekend geworden dat Szafnauer met onmiddellijke ingang is vertrokken bij Aston Martin.

Het vertrek van Szafnauer valt het einde van een tijdperk voor het team uit Silverstone te noemen. De Roemeense Amerikaan begon in 1998 in de Formule 1 en is sinds 2009 verbonden aan het huidige Aston Martin, logischerwijs onder verschillende namen. “Wij willen hem zeer bedanken voor zijn inzet in de voorbije twaalf jaren en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomstige uitdagingen”, valt in het persbericht te lezen. In zijn functie heeft Szafnauer een prominente rol gespeeld in de opmars van het team dat lange tijd als Force India en nadien Racing Point door het leven ging en achter de schermen heeft hij ook een significante rol gehad in de motorendeal die met Mercedes is gesloten.

Na de overname van Lawrence Stroll en met name na de Formule 1-terugkeer van Whitmarsh groeiden echter de twijfels over zijn positie en meerwaarde. Het huidige vertrek komt daardoor niet als een verrassing en de mededeling dat zijn taken eerst intern worden overgenomen evenmin. “Het team zal geleid worden door het bestaande managementteam totdat we een vervanger hebben benoemd”, wordt uit de doeken gedaan. “Daarbij hebben wij het geluk dat het team nu al wordt aangestuurd door een groep van zeer sterke individuen. Daardoor zullen we rustig onze tijd nemen voordat we een nieuwe leiderschapsstructuur aankondigen. Onze focus ligt er momenteel op om een zo competitieve mogelijke auto aan de start te brengen voor het seizoen 2022.”

Waar Aston Martin zinspeelt op een nieuwe structuur, is een vergelijkbaar proces al eerder bij Alpine in gang gezet - hetgeen overigens nog geen doorslaand succes is. Na het vertrek van Cyril Abiteboul en het aantrekken van Davide Brivio uit de MotoGP is er immers meermaals geschoven met de topposities. Het maakt dat een echte teambaas nog altijd ontbreekt en dat Szafnauer in beeld zou zijn bij de Franse equipe, al willen de betrokkenen daar in dit stadium nog niet op ingaan.