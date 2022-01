Alonso: F1-seizoen van 2007 heeft een verkeerd beeld van mij gegeven

De tweevoudig wereldkampioen keerde na een tweejarige onderbreking in 2021 terug in de Formule 1. Alonso zat de afgelopen seizoenen echter niet stil en reed onder meer in de Indianapolis 500, de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans. Begin vorig jaar stapte de Spaanse coureur in bij Alpine en werd teamgenoot van Esteban Ocon. Niet alleen bracht hij samen met zijn Franse ploegmaat Alpine naar de vijfde plek in het constructeurskampioenschap, ook speelde hij een cruciale rol in de overwinning van Ocon op de Hungaroring.

Alonso liet eerder al optekenen gelukkiger te zijn met zijn terugkeer dan hij in eerste instantie had gedacht. Terugkijkend op zijn Formule 1-seizoen gaat Alonso in tegen de suggestie dat hij nu gelukkiger is dan in zijn eerdere F1-periode en merkt daarbij op dat het terugkerende vraag is.

Gevecht met Hamilton heeft verkeerd beeld gegeven Fernando Alonso

"Toen ik naar Ferrari vertrok kreeg ik exact dezelfde vragen. Ik kan me nog goed heugen dat ik dergelijke vragen ook toen beantwoordde. 'Waarom ben je ineens zo vrolijk? Komt het omdat je als Spanjaard beter in een Italiaans team past?' Ik zei 'ja, misschien is het daarom, we hebben hetzelfde gevoel voor humor, hetzelfde Latijnse karakter. Misschien is dat de reden waarom ik gelukkig ben'", aldus Alonso. "Toen ik terugkeerde naar McLaren in 2015 was dit hetzelfde: 'waarom ben je ineens zo gelukkig? Want bij Ferrari leek het erop dat je de laatste twee jaren gefrustreerd was. Nu vecht je niet voor het kampioenschap en je hebt slechte jaren gehad met Honda. Je lijkt nog steeds blij te zijn, vanwaar die verandering?' Daarna ging ik naar de endurance racerij, Dakar en Indy: 'waarom ben je nu zoveel meer relaxed? In de Formule 1 leek je aardig gefrustreerd?' En op dit moment krijg ik weer dezelfde opmerkingen."

Fernando Alonso, McLaren MP4/22 Foto: Sutton Images

Volgens Alonso hebben mensen ook een verkeerd beeld van hem gekregen naar aanleiding van het Formule 1-seizoen van 2007. Het werd een nogal beladen jaar waarin hij nieuwkomer Lewis Hamilton aan zijn zijde kreeg. Het leidde na een bewogen seizoen uiteindelijk tot een contractbeëindiging met wederzijds goedvinden. "Ik denk dat mijn gevecht met Hamilton in een Brits team en in een Britse omgeving een verkeerde boodschap heeft afgegeven. Vervolgens was vanaf 2007 iedereen verbaasd over hoe goed ik me voelde en hoe gelukkig ik was. Het heeft allemaal weinig uitgemaakt. Ik ben nu blij en ik denk niet dat ik niet gelukkig was in de laatste paar seizoenen."

Wel geeft de voormalig McLaren-coureur toe vermoeid geweest te zijn in zijn laatste fase bij het Britse team. Het was voor hem reden genoeg buiten de Formule 1-deur te gaan kijken. "Ik had andere dingen aan mijn hoofd, daarom besloot ik te stoppen met de Formule 1. Toch genoot ik er nog wel van en heb ik in 2018 een fantastisch seizoen gehad. Ik herinner me nog dat ik met Zak [Brown] in 2017 mijn deelname aan de Indy 500 aan het plannen was. Een jaar later had ik ook met Stoffel [Vandoorne] een goede relatie. We hebben veel plezier gehad. Zelfs toen ik stopte waren er nog genoeg dingen te doen. Ik ben een gelukkig persoon, ondanks dat dit niet door iedereen zo wordt gezien."