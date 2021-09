Whitmarsh was jarenlang vooral bij McLaren actief in de Formule 1. De Brit was van 1989 tot en met 2014 werkzaam bij de renstal uit Woking, waar hij van 2008 tot aan zijn vertrek de functie van teambaas bekleedde. Na zijn vertrek bij McLaren nam Whitmarsh afstand van de Formule 1-wereld en bekleedde hij in het bedrijfsleven meerdere managementfuncties. De inmiddels 63-jarige Brit is door Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll echter overgehaald om terug te keren in de sport.

Whitmarsh krijgt bij Aston Martin de leiding over de nieuwe overkoepelende Performance Technologies-divisie, waarmee Stroll opnieuw een grote vis heeft binnen gehengeld. De Canadese mede-eigenaar wil van Aston Martin een team maken dat kan vechten om de wereldtitel. Het aantrekken van een ervaren man als Whitmarsh moet daarbij gaan helpen.

“Martin zal mij gaan ondersteunen bij het uitzetten van de strategische lijnen voor Aston Martin Performance Technologies en diens dochterondernemingen. Daarbij hoort ook het doel om binnen de komende vier tot vijf jaar Aston Martin te transformeren tot een titelwinnende organisatie in de Formule 1 en een bedrijf ter waarde van £1 miljard in een vergelijkbare periode”, aldus de immer ambitieuze Stroll. “Martin geniet een lange en succesvolle carrière in de autosport, automobielindustrie, luchtvaart, maritieme industrie en de duurzame energiesector. Bovenal is hij een bewezen winnaar in de Formule 1. Hij is daarmee de ideale persoon voor deze functie. Hij zal samen met mij en de rest van de directie het voltallige personeel begeleiden en inspireren naar toekomstige successen op en naast de baan.”

Whitmarsh gelooft in ambitieuze doelstellingen Stroll

De visie van Stroll klinkt bijzonder ambitieus, maar het is wel precies wat Whitmarsh heeft overgehaald om (deels) terug te keren in de Formule 1: “Ik ken en ambieer Lawrence al vele jaren. Ik was altijd al extreem onder de indruk van zijn formidabel zakelijk inzicht en zijn schijnbaar onuitputtelijke ambitie”, verklaart Whitmarsh zijn keuze. “Daarnaast heb ik ook altijd enorm veel respect gehad voor ‘Team Silverstone’, als je het zo mag noemen. Het is een team dat in verschillende hoedanigheden al vaak boven haar kunnen heeft gepresteerd. Nu beschikt het team ook over de kracht om nog beter dan ooit tevoren te presteren.”

“Lawrence wil van Aston Martin een team maken dat Formule 1-titels wint, zo simpel is. Ik zou hem niet hebben vergezeld als ik er niet van overtuigd zou zijn dat dat een haalbaar doel is. Ik weet wat er voor nodig is om te winnen in de Formule 1. Geïnspireerd door het leiderschap van Lawrence en samen met het talent, de passie en de vastberadenheid van het personeel zal ik er alles aan gaan doen om ervoor te zorgen dat dit team de winnende operatie wordt die Lawrence voor ogen heeft.”

Het aantrekken van Whitmarsh is de volgende in een reeks stappen die Stroll al heeft genomen om het team van Aston Martin naar de top te helpen. Eerder dit jaar werden al diverse vooraanstaande leden van de aerodynamica-afdeling van Red Bull vastgelegd. Vorige week werd de ceremoniële eerste schep in de grond gezet voor de gloednieuwe en hypermoderne fabriek en campus van het Aston Martin F1 Team.