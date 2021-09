F1-teambazen eensgezind: We moeten luisteren naar de fans

De Formule 1 staat aan de vooravond van grote veranderingen aan het technische reglement in 2022. Voorafgaand aan die transitie is de sport ook bezig met andere nieuwe ideeën, die in sommige gevallen al getest worden. Zo worden in 2021 voor het eerst proeven gehouden met sprintraces in de sport. De enquête van Motorsport Network, die wordt gesteund door de F1-organisatie, springt daarop in en geeft de fans een kans om hun opinie te geven over diverse F1-onderwerpen.

En de mening van de fans is belangrijk, zo onderschrijven de teambazen in de Formule 1. “We moeten luisteren naar de fans. Om hun draait het, zonder fans zou de sport heel anders zijn”, erkent Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer. “We moeten dus naar hen luisteren - zij zijn ons publiek en wij zijn hier om het publiek te plezieren. Je moet de data gebruiken om verbeteringen door te voeren. Eerst moet je het fijne gaan weten van wat de fans willen en daarna moet je ze dat geven.”

"Belangrijker wat je met feedback doet"

Voor Ferrari-topman Mattia Binotto is het belangrijkste niet dat de fans hun mening kunnen ventileren, maar juist dat de sport iets doet met de feedback die de fans geven. “Het doen van enquêtes is altijd belangrijk, want je krijgt feedback. Maar het is denk ik nog belangrijker om die feedback en resultaten zorgvuldig te analyseren, dat goed te beoordelen en eventueel over te gaan tot handelen. Dus enquêtes zijn belangrijk, maar het is nog belangrijker wat je ermee doet.”

Binnen de teams is er soms niet genoeg aandacht voor wat de fans denken, omdat ze te druk zijn met het runnen van het raceteam. “Uiteindelijk doen we alles voor de fans. Het is goed om te weten wat ze verwachten. Soms is onze visie zeer gefocust op racen, omdat we misschien te druk bezig zijn met onze dagelijkse job”, zei Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur, die ook ziet dat de samenstelling van de fans aan het veranderen is. “Maar het is goed om te bespreken hoe zij erover denken, daarna kunnen wij kijken wat we kunnen doen om aan hun verwachtingen te voldoen. Op de pitmuur heb je soms het gevoel dat de fans altijd hetzelfde zijn. De groep toeschouwers verandert, vooral met de nieuwe communicatie en dergelijke. We moeten begrijpen wie er op de tribune zit.”

Voor Williams-teambaas Jost Capito is het van belang dat de ideeën de kern van de sport niet aantasten. “De hele sport draait om het vermaken van fans. Dus wat we ook doen, moet gebaseerd zijn op wat de fans willen zien. Zolang het past bij een echte sport in ieder geval. Simpelweg zeggen ‘oke, we willen een reversed grid of meer crashes’ is denk ik niet juist. Maar uit alles wat ik van de fans hoor blijkt dat ze heel erg op sport zijn georiënteerd zijn. En ik weet zeker dat de fans iets willen waarbij de beste wint, niet een soort loterij.” De Duitser schaart zich bijvoorbeeld achter de experimenten met een helmcamera, waar George Russell op Monza mee reed. “Dit is iets wat geprobeerd moest worden en uiteindelijk moet het dan bij iedereen in de auto belanden. Alles dat zorgt voor meer entertainment en wat meer informatie geeft aan de fans is goed.”

Ideeën niet klakkeloos invoeren

Ook Marcin Budkowski vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de fans. Toch moet er volgens de Alpine-directeur opgepast worden dat niet alle ideeën klakkeloos worden ingevoerd. “Het ding waar we voorzichtig mee moeten zijn is dat er soms valse goede ideeën zijn die goed bestudeerd moeten worden. We hebben altijd de teams, de FIA of F1 nodig om ideeën te bestuderen”, zei Budkowski. Niet alle ideeën zijn goed voor de sport, ook als ze dat op het eerste gezicht wel lijken. “Er werd veel gesproken over het veranderen van de bandenregels of het laten terugkeren van het tanken. Als je daar goed naar kijkt met de strategen, blijken dat valse goede ideeën te zijn omdat ze de show niet echt verbeteren. Laten we dus luisteren naar de fans, maar laten we voorzichtig zijn dat we niet iets invoeren dat de fans willen en wat niet blijkt te werken. Dat is het enige waar we mee moeten oppassen.”

Wil jij ook je mening laten horen over de Formule 1? Klik dan hier voor de vragenlijst.