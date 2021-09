Honda: Moeilijke F1-terugkeer doorslaggevend voor huidige vorm

Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1 als motorleverancier van McLaren. Het droomhuwelijk uit de jaren '80 werd daarmee nieuw leven ingeblazen, maar nieuwe successen bleven uit. De hybride V6-turbomotor kwam qua prestaties fors tekort en bovendien bleek de betrouwbaarheid gebrekkig, waardoor McLaren na 2017 afscheid nam van de Japanners. Daarna gingen achtereenvolgens Toro Rosso (het huidige AlphaTauri) en Red Bull Racing met de motoren aan de slag en die samenwerking verloopt een stuk beter. In 2019 pakte Max Verstappen in Oostenrijk de eerste F1-zege van Honda sinds 2006 en dit jaar doet die combinatie zelfs mee om de wereldtitel.

De basis voor de huidige prestaties werd echter gelegd in de moeizame eerste jaren, weet technisch directeur Toyoharu Tanabe. “Een gebrek aan ervaring maakte het zwaar voor ons met uitvalbeurten, opgeblazen motoren en veel problemen tijdens raceweekends. Maar we zijn heel hard blijven werken om ons doel te bereiken - niet alleen om de race en het kampioenschap te winnen, maar ook om de prestaties en de betrouwbaarheid te verbeteren”, vertelde hij aan geselecteerde media, onder wie Motorsport.com. “Dat was onderdeel van onze belangrijkste doelstellingen voor de engineers. Vanaf 2015, maar daarna ook in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 was het zwaar voor onze mensen, maar we gaven niet op. We bleven pushen, maar het is nog steeds niet makkelijk. We vechten met het team dat kampioen is.”

Veel geleerd van moeizame terugkeer

Aan de periode bij McLaren lijkt Honda niet veel te hebben overgehouden. Volgens Tanabe ligt dat echter anders, want de destijds opgedane kennis blijkt nu van groot belang in de stappen die vooruit zijn gezet. “Nu zijn we teruggekomen en hebben we meer vermogen, meer betrouwbaarheid en meer overwinningen. Het heeft ons dus goede ervaring gegeven, niet alleen voor de engineers, maar ook voor de mensen van de logistiek en de monteurs”, zei Tanabe. “Het was een heel goede ervaring voor hun toekomst. Als je een lastige tijd hebt, dan kan je daar dingen van leren en technisch een doorbraak door beleven. Maar ook mentaal, want mensen worden heel sterk. We hebben met dit project dus verdriet en geluk ervaren.”

Voor de start van het huidige F1-seizoen, het laatste van het bedrijf, introduceerde Honda opnieuw een verbeterde krachtbron. Door de zwakke plekken van de motor te analyseren, kon men heldere verbeterpunten aanwijzen om in de buurt van Mercedes te komen. Daar is men volgens Tanabe goed in geslaagd, zoals de Italiaanse GP recent bewees. “Dit jaar hebben we een nieuwe power unit, waaronder de verbrandingsmotor, om onze prestaties met de energie te verbeteren. De power unit werkt zoals verwacht en het gat qua prestaties tussen Honda en Mercedes is kleiner. Dat geldt niet alleen voor de verbrandingsmotor, maar ook qua energiemanagement. We zagen in vergelijking met voorgaande jaren een goede prestatie op Monza ten opzichte van Mercedes. Dat is een van de successen met de nieuwe power unit voor dit jaar.”

