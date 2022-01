Frederic Vasseur en Valtteri Bottas werkten al samen bij het team van ART in de Formule 3 en GP3. De Fin won in 2011 de GP3-titel met ART, werd testcoureur voor Williams in 2012 en debuteerde een jaar later als vaste F1-coureur bij de Britse formatie. Vasseur heeft er vertrouwen in dat de eerdere samenwerking een goede basis kan zijn voor de nieuwe. Eerder werd de Alfa Romeo-teambaas al herenigd met Charles Leclerc. De Monegask debuteerde in 2018 bij Sauber en kende een succesvol seizoen. Vasseur en Leclerc kenden elkaar ook al via diverse opstapklassen.

Soms was hij sneller dan Lewis Hamilton Frederic Vasseur

"Het is belangrijk om een goede persoonlijke relatie te hebben. Eentje waarin je elkaar vertrouwt en begrijpt", aldus Vasseur tegen Motorsport.com. "Ik heb dit met Charles [Leclerc] meegemaakt. Het feit dat er al een samenwerking is geweest in opstapklassen, geeft aan dat je elkaar al heel lang kent. Er zijn dan weinig woorden nodig om te begrijpen wat er nodig is. De eerder opgebouwde relatie is overigens compleet anders dan de relatie in de Formule 1. Het contact is [in de F1] veel intensiever."

Vasseur vertelde eerder dat hij verwacht dat Bottas met name zichzelf nog verder gaat ontwikkelen bij Alfa Romeo. De Finse coureur reed de afgelopen vijf seizoenen bij Mercedes en scoorde met de Duitse formatie elk jaar de titel bij de constructeurs. Desondanks werkte Bottas volgens Vasseur altijd in de schaduw van Lewis Hamilton. De Brit pakte in de werkperiode met Bottas vier rijderstitels. Twee keer eindigde de man uit het Finse Nastola direct achter zijn voormalig teamgenoot in de eindstand. Bottas zegevierde tien keer in zijn Mercedes-periode en volgens Vasseur op dominante wijze.

Op de vraag of Vasseur ook een dominante Fin heeft gezien in de opstapklassen, antwoordt hij: "Als je de positieve punten zoekt in die klassen, dan vind je ze altijd. De samenvatting is echter kloppend: hij vliegt wanneer alles perfect is. In sommige weekends was hij sneller dan Lewis [Hamilton]. Met name in het laatste deel van 2021 was hij geregeld ijzersterk. Misschien dat het feit dat hij al bij ons getekend had en een nieuw project aanstaande was, hem wat relaxter maakte. Ik hoop dat het hem geholpen heeft."