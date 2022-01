Vasseur: Bottas werd altijd wat overschaduwd door Hamilton

Bottas kwam begin 2017 bij Mercedes om de plotseling vertrokken Nico Rosberg te vervangen. In totaal reed de Fin vijf seizoenen bij de Duitse formatie en won met Mercedes elk jaar de titel bij de constructeurs. In 2019 en 2020 werd Bottas ook nog eens tweede achter voormalig teamgenoot Lewis Hamilton in de stand bij de rijders. Sinds begin 2022 staat Bottas op de loonlijst bij Alfa Romeo.

Zijn mentaliteit past perfect bij Alfa Romeo Frederic Vasseur

De Finse coureur heeft een meerjarig contract gekregen bij Alfa Romeo, terwijl hij zich bij Mercedes tevreden moest stellen met eenjarige overeenkomsten. De vastigheid bij de Zwitserse formatie geeft Bottas meer stabiliteit. Volgens teambaas Frederic Vasseur gaat de switch in het voordeel werken van de tienvoudig Grand Prix-winnaar, ondanks dat strijden om zeges er waarschijnlijk niet in zit.

"Ik snap best dat je als coureur een beter gevoel krijgt als je geregeld om de pole-position strijdt", aldus Vasseur tegen Motorsport.com. "Maar in dit geval wordt hij een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het team. Hij staat centraal in ons project. Het wordt ongetwijfeld niet hetzelfde als bij Mercedes. Daar stond hij altijd in de schaduw van Lewis [Hamilton]. Het is voor hem zaak zijn eigen ervaring in te zetten. Hij wordt een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van het bedrijf en het team. Dit geeft hem meer verantwoordelijkheid. Ik denk dat hij hiervoor volwassen genoeg is. Laat ik het anders zeggen: het gaat ook ten goede komen van de ontwikkeling van Valtteri."

Bottas zal in 2022 als Alfa Romeo's leider fungeren naast de Chinese nieuwkomer Guanyu Zhou. De ervaring die de Fin meeneemt vanuit Mercedes zal volgens Vasseur "een aanwinst" zijn voor het team. "De manier waarop hij het weekend aanvliegt en dat doorloopt, gaat ons helpen. Het geeft een andere kijk op zaken, los van de filosofie van de auto. Daar komt bij dat ik denk dat zijn mentaliteit perfect in het team past. Het wordt ongetwijfeld een vooruitgang."

Met het vertrek van Bottas bij het team uit Brackley werd de weg vrijgemaakt voor Mercedes-junior George Russell. De Brit mag het nu gaan opnemen tegen zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bottas liet onlangs weten Hamilton een van zijn beste F1-teamgenoten ooit te vinden.