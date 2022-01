De Formule 1 en de FIA kregen na de finalerace in Abu Dhabi een storm aan kritiek te verwerken. Niet alleen veel fans begrepen weinig van de acties van wedstrijdleider Michael Masi in de laatste fase van de race, ook teams en coureurs hadden zo hun twijfels bij de aanpak. De FIA is momenteel bezig met een onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi, maar verwacht pas kort voor de start van het seizoen de resultaten te kunnen presenteren.

McLaren CEO Zak Brown stelt dat er veranderingen nodig zijn. De komst van de nieuwe FIA-president Mohammed ben Sulayem is volgens de Amerikaan het ideale moment om de boel flink op te schudden en te verbeteren. Op de website van zijn team schreef Brown: “Het moge duidelijk zijn dat bepaalde regels en de wijze waarop ze gehandhaafd worden op dit moment niet acceptabel zijn. Niemand is blij met de inconsistentie in de handhaving van de regels, maar hiervan is door de teams wel vaak misbruik gemaakt om een competitief voordeel te behalen. Ik heb eerder al gezegd dat de teams te veel macht hebben, dat moet verminderd worden. We spelen een significante rol bij het opstellen van de reglementen en het besturen van de Formule 1. Die invloed wordt niet altijd gebruikt in het belang van de sport. Ja, teams moeten gevraagd worden naar hun mening, en hun perspectieven moeten beoordeeld worden, met name over langetermijnproblemen. Maar soms lijkt het wel alsof de sport bestuurd wordt door bepaalde teams. We moeten niet vergeten dat wij, de teams, net zoveel hebben bijgedragen aan de inconsistenties in de handhaving van de reglementen als ieder ander. De teams hebben de druk opgevoerd om koste wat kost te voorkomen dat races achter de safety car zouden eindigen. De teams hebben voor veel van de regels gestemd waarover ze klagen. De teams proberen met radioboodschappen de wedstrijdleider te beïnvloeden over straffen en uitslagen, tot op het punt waar een overenthousiaste teambaas voor het grote publiek de officials onder druk zet. Dit is niet goed voor de F1. Op sommige momenten leek het wel een toneelauditie in plaats van de koningsklasse van de sport.”

Tekst gaat verder onder de foto

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Foto: Steven Tee / Motorsport Images

F1-finale Abu Dhabi een gevolg, geen oorzaak

Voormalig FIA-president Jean Todt koos in zijn regeerperiode voor consensus. De Fransman vroeg alle teams regelmatig om hun mening en liet hen meebeslissen over belangrijke zaken. Brown hoopt dat Sulayem de zaken anders gaat aanpakken. “De uitverkiezing van Mohammed ben Sulayem opent de deur om de wijze waarop de Formule 1 opereert collectief te veranderen. Uiteraard moet er gekeken worden naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi, maar naar mijn mening was dat een gevolg en geen oorzaak. Er is sprake van systematische problemen over wie de regels maakt - de teams of de FIA. De tekenen van organisatorische moeilijkheden waren al te zien bij de Grand Prix van Australië 2020 en België 2021, beide gekenmerkt door een ogenschijnlijk gebrek aan voorbereiding op de gebeurtenissen en besluiteloosheid aangaande oplossingen.”