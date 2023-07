AlphaTauri komt met ingrijpende update voor Britse GP

Het team van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda kent een teleurstellend eerste deel van het Formule 1-seizoen 2023. De formatie uit Faenza heeft slechts twee punten bij elkaar gesprokkeld, terwijl de equipe in het seizoen 2022 nog 35 punten scoorde. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van dit weekend krijgen de rijders de beschikking over een hevig gereviseerde bolide. In totaal heeft het team acht wijzigingen gemeld bij de FIA.

Drie van die veranderingen hebben betrekking op de vloer. De rand is aangepast om de lokale druk te verlagen, waardoor de effectiviteit van het grondeffect onder de wagen moet verbeteren. Dat moet resulteren in meer neerwaartse druk en daarmee een hogere bochtensnelheid. Ook de geometrie is onder handen genomen om de luchtstroming te verbeteren, terwijl er extra vinnen geplaatst zijn om de lucht beter te sturen.

De vloer is een van de onderdelen die flink op de schop is gegaan voor de Britse GP. Foto: Matt Kew

Verder zijn de verticale zijwanden van de diffuser aangepast om de outwash te vergroten. Hierdoor moet de turbulente lucht afkomstig van de achterwielen minder impact hebben op de luchtstroming. Ook de breedte van het bodywork bij de motorkap is aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat de wervelingen afkomstig van de roterende voorbanden minder invloed hebben op de luchtstromingen naar achteren. Tevens is een extra vleugeltje geplaatst achter de bovenste wishbone van de achterwielophanging, om de downforce van de brake duct te vergroten.

Nieuwe achtervleugel

Ook de medium downforce specificatie achtervleugel is herzien. De focus ligt nu meer op het middelste deel van de vleugel om neerwaartse druk te genereren, en minder op de uiteinden. Hoewel AlphaTauri niet verwacht dat de totale hoeveelheid downforce door deze aanpassing toeneemt, hoopt men op een hogere topsnelheid en meer efficiëntie op de rechte stukken. Tot slot is de vin op de beam wing verwijderd om de drag verder te verminderen.

Deze grote update is de eerste sinds het vertrek van hoofd aerodynamica Dickon Balmforth eerder dit seizoen. De ontwerper kreeg stevige kritiek van teambaas Franz Tost na de eerste fase van het jaar, waarin bleek dat de AT04 de plank aardig missloeg.