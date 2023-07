Actie: Win tot 100x je inzet als Hamilton op Silverstone op podium eindigt

Lewis Hamilton begon in Monaco met de vierde plaats aan een goede reeks. In Spanje stond hij voor het eerst sinds de Grand Prix van Australië weer op het podium met de tweede plaats terwijl hij in Canada nog derde werd. In Oostenrijk was de snelheid van de Mercedes W14 echter ver te zoeken, tot beklag van de zevenvoudig wereldkampioen op de boordradio. Hij kwam als zevende over de finish, maar viel terug tot achter teamgenoot George Russell na een tijdstraf van tien seconden vanwege het overschrijden van de track limits.

Op het circuit van Silverstone is Hamilton in het verleden een stuk succesvoller geweest. De Brit heeft met acht zeges het record in handen en hij hoopt er uiteraard een negende aan vast te plakken. Voorlopig lijkt dat een lastige opgave met de ijzersterke Red Bull RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez, maar een podium lijkt al een stuk haalbaarder. Bij de bookmakers wordt de thuisheld ook gezien als de grootste bedreiging van de Red Bulls.

F1 Groot-Brittannië: Eindigt Lewis Hamilton voor thuispubliek op podium?

Denk jij dat Hamilton op Silverstone op het podium kan eindigen? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Met deze speciale actie kan je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20,- om jouw 50x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen.

EINDIGT LEWIS HAMILTON IN GP GROOT-BRITTANNIË OP PODIUM? KLIK HIER om maximaal €1,- in te zetten op "GP Podium - Hamilton, Lewis"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.