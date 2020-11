AlphaTauri gaat ‘hard vechten’ in strijd om P6 bij constructeurs

Met nog drie Grands Prix voor de boeg in 2020 bivakkeert AlphaTauri op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap. De afgelopen races kwam het kleine Italiaanse team in de buurt van Ferrari, dat momenteel op de zesde positie staat, maar in Turkije kenden Pierre Gasly en teamgenoot Daniil Kvyat een slechte dag. Ze eindigden ver buiten de punten op het natte Istanbul Park, terwijl de Ferrari-coureurs op de derde en vierde plek eindigden. Met de 27 punten die de Scuderia scoorde in Turkije hebben zij inmiddels een voorsprong van 41 punten opgebouwd richting AlphaTauri.

In de resterende drie races moeten Gasly en Kvyat iedere race 14 punten meer scoren dan Ferrari om de zesde plek bij de constructeurs te bemachtigen. Dat is niet onmogelijk, maar Gasly weet wel dat het een zware dobber wordt. “Ik wil het seizoen graag zo goed mogelijk afsluiten door goed te presteren in de twee races in Bahrein”, blikt de Fransman vooruit op de dubbele ontmoeting in Bahrein. “We hebben een goede auto en zijn in bijna alle races competitief geweest. Ik denk dus dat wij hebben wat nodig is om hard te vechten en hier punten te scoren, hoewel het moeilijk wordt om te klimmen bij de constructeurs. Ik bekijk het per race en dan zien we wel wat mogelijk is.”

Slipstreamduels bij GP Sakhir

De tweede race in Bahrein wordt verreden op een voor de Formule 1 geheel nieuwe lay-out van het Bahrain International Circuit. Het betreft de korte buitenste omloop, die drie lange rechte stukken telt en maar weinig serieuze bochten heeft. “Dat wordt iets dat heel anders is dan we gewend zijn, want het circuit is bijna een oval”, merkt Gasly op. Hij verwacht veel slipstreamduels tijdens de Sakhir Grand Prix. “Het wordt bijna een soort mini F1-versie van de Indianapolis 500. Ik heb op de simulator een aantal ronden gereden en de rondetijd ligt onder de minuut, dus omgaan met het verkeer wordt een dingetje. In de kwalificatie gaan we als team opereren, waarbij je je teamgenoot eerst een slipstream geeft en daarna een slipstream van hem krijgt.”

Teamgenoot Kvyat heeft nog niet de kans gehad om het zogenaamde ‘outer circuit’ van Bahrein uit te proberen op de simulator. “Dat betekent dat we moeten improviseren en moeten kijken wat we uit de auto kunnen halen. We zullen wel snel moeten leren.” Doordat het circuit zo kort is, worden er liefst 87 ronden gereden tijdens de Sakhir GP. “Het zal vreemd zijn om te zien dat het pitbord aftelt vanaf 87”, vermoedt Kvyat. “Van wat ik gezien heb heeft de nieuwe lay-out amper echte bochten, dus het wordt een hogesnelheidsuitdaging. Het is iets anders en dat is altijd leuk.”

VIDEO: Een ronde op het 'outer circuit' van Bahrein