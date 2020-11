Ferrari-teambaas Binotto laat ook verstek gaan bij GP van Bahrein

Het seizoen 2020 is voor Ferrari geen makkelijke geweest. Momenteel staat het team slechts zesde in het kampioenschap voor constructeurs, maar in Turkije scoorde de Scuderia het beste resultaat van het jaar met een derde en vierde plaats. Binotto was daar niet bij aanwezig, hij aanschouwde de race vanuit de fabriek in Maranello. Sebastian Vettel grapte na dat resultaat dat Binotto vaker thuis zou moeten blijven en inmiddels is duidelijk dat hij zijn gezicht ook tijdens de GP van Bahrein niet laat zien. “Ik ben blij dat ik niet nodig ben op het circuit. Mijn rol is om aanwezig te zijn op moeilijke momenten. Ik wist dat de auto beter werd en deze resultaten zijn welkom. Bij de volgende GP [in Bahrein] ben ik er ook niet bij”, vertelde Binotto.

In praktijk betekent de afwezigheid van de teambaas dat sportief directeur Laurent Mekies ook in Bahrein de scepter zwaait bij Ferrari. Op het Bahrain International Circuit gaat het team proberen om zich te mengen in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Ferrari leek daarin kansloos, maar het resultaat op Istanbul Park biedt hoop. De SF1000 lijkt in de laatste races beter te werken dan voorheen, onderschrijft Vettel. “We hebben gezien dat de auto in de afgelopen races verbeterd is, ik kijk ernaar uit om te zien hoe competitief we hier kunnen zijn”, zei de Duitser. Makkelijk is het echter nooit in Bahrein: “Het is altijd een veeleisend circuit geweest voor zowel rijders als de auto’s.”

Teamgenoot Charles Leclerc pakte vorig jaar in Bahrein zijn eerste pole-position en leek op weg naar de overwinning, totdat een technisch probleem hem terugwierp naar de derde plek. “Ik heb mooie herinneringen aan vorig jaar, hoewel de race niet zo goed eindigde als mogelijk was. Ik hoop dat we de trend van de laatste races voort kunnen zetten, want we waren daarin competitiever”, verklaart de Monegask. Het circuit nabij Sakhir is volgens Leclerc zwaar voor de banden door de ‘agressieve’ natuur van het asfalt. De steeds veranderende omstandigheden zijn een andere uitdaging. “Je begint in de schemering op een heet circuit, maar gedurende de race daalt de baantemperatuur. Daardoor moet je je rijstijl aanpassen.”