VIDEO: Verstappen over zijn ideale vakantie en de eerste rijles

Dit jaar was voor Verstappen behoorlijk intens met een groot aantal F1-races binnen enkele maanden. Zo nu en dan ontspannen hoor er dan bij. “De Formule 1 is natuurlijk een heel groot onderdeel van mijn leven, maar ik vind het ook belangrijk dat ik tijd weg ben van de Formule 1”, zei Verstappen in gesprek met Evers. De Limburger hecht waarde aan zijn vrije tijd en hoewel hij zijn fans nooit in de kou laat staan als ze vragen om een foto of handtekening, zelf hecht hij daar eigenlijk geen waarde aan. “Een paar weken terug zaten we hier op een boot en toen lag [voetballer] Cristiano Ronaldo naast ons. Prima, dan laat ik hem toch gewoon lekker z’n ding doen. Ik hoef daar niet naar toe te gaan om hem om een selfie te vragen die ik dan kan posten.”

In hetzelfde gesprek deed Verstappen een boekje open over zijn eerste rijles, die volgde nadat hij al in de Formule 1 gedebuteerd was. “Het ging best wel snel, tot ik zeventien en een half jaar oud was had ik ook m’n theorie nog niet gedaan. M’n moeder vond dat ik het moest gaan halen. Ik had ook geen scooter. Ik vond dat eigenlijk wel een goed idee. Ik had ook niet zo vaak in een gewone auto gereden, want dat vond ik niet leuk. We gingen weleens naar een industrieterrein en dan zei m’n vader: ‘Rij maar’. Daar had ik eigenlijk nooit zo’n zin in. Dan moest hij me echt pushen om in die auto te stappen. Het schakelen vond ik maar niks”, zegt hij lachen. “Lekker een automaat joh.”

VIDEO: Verstappen in gesprek met Evers over vrije tijd