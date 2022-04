Alfa Romeo introduceert nieuwe F1-vloer tijdens GP Emilia-Romagna

In de eerste races onder het nieuwe technische reglement van 2022 heeft Alfa Romeo een mooie stap voorwaarts gezet. Na drie races bezet het team de zesde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Dat is grotendeels te danken aan Valtteri Bottas, die in Bahrein en Australië respectievelijk zesde en achtste werd. Teamgenoot en debutant Zhou Guanyu deed met een tiende plek in de openingsrace ook een duit in het zakje. Binnen het team is er echter het besef dat er doorontwikkeld moet worden om de concurrenten in de middenmoot voor te blijven, zegt teambaas Fred Vasseur.

“Ik ben zeer tevreden met de resultaten van de eerste drie races”, zegt Vasseur tegen Motorsport.com. “Ik weet ook dat de ontwikkeling vanaf Imola of Barcelona begint, dus wij moeten er op het juiste moment zijn. We hebben enkele updates in de pijplijn zitten, al geldt dat voor iedereen. Die moeten echter werken zoals gepland. We hebben een nieuwe vloer voor Imola, maar daar blijft het ook bij. Tot dusver ziet het er oké uit.”

Alfa plant meerdere kleine upgrades gedurende 2022

Diverse teams hebben in de aanloop naar de Emilia-Romagna GP al aangegeven geen updates mee te brengen, omdat er door de sprintrace maar één vrije training tijd is om nieuwe onderdelen te evalueren. Onder meer Ferrari kiest voor deze aanpak, maar Alfa gooit het over een andere boeg en is van plan om nieuwe onderdelen zo snel mogelijk te introduceren. “Als je blijft wachten… Na Imola komt Miami, wat best lastig is. Daarna komt Barcelona, een goede plek voor een upgrade, maar daarna komen Monaco, Baku en Montreal…”, legt Vasseur uit.

“Onder de teams zie je wellicht twee verschillende plannen van aanpak. Is het makkelijker om iedere vier races een grote upgrade te brengen, of juist om iedere race één nieuw component te introduceren? Drie jaar geleden hebben wij het op deze manier gedaan, want twee jaar geleden en vorig jaar hebben we de auto niet ontwikkeld. Ik denk dat dit voor ons heel succesvol was, dus wij houden vast aan dezelfde aanpak. We gaan proberen om vrijwel iedere race updates mee te nemen. In Imola hebben we de eerste, daarna nog een in Barcelona. We gaan proberen om te blijven pushen en zo lang mogelijk door te ontwikkelen.”

Het sprintrace-format maakt het lastiger om upgrades te introduceren, zo erkent ook Vasseur. Tegelijkertijd heeft hij vertrouwen in Alfa Romeo dat zij hiermee kunnen omgaan. “Het is natuurlijk niet makkelijk aan het begin van het seizoen, terwijl we nog in het proces van het introduceren van upgrades zitten. Maar het is voor iedereen hetzelfde”, aldus Vasseur. “Het is aan het team om te beslissen of ze een upgrade willen hebben. Het is aan de coureurs om goed werk te leveren in de vrije training. We kennen de regels en ik vind dat geen probleem. Er zijn overal ter wereld kampioenschappen waarin ze één uur training of minder hebben. Maar uiteindelijk is het altijd de beste coureur die het kampioenschap wint.”