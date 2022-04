Waarom Ferrari geen grote upgrades meeneemt naar Imola

Terwijl de eerste wedstrijden van het seizoen werden afgewerkt, is in de fabrieken verder gewerkt aan de ontwikkeling van de wagens. De eerste grote updates zijn inmiddels gereed en de eerste Europese race van het jaar is traditioneel het moment waarop deze op de auto’s worden gebracht. In het verleden betekende dit dat er in Spanje altijd veel nieuwe onderdelen te zien waren. Dit jaar is de eerste afspraak op Europese bodem in Imola.

Naar verwachting nemen veel teams een groot upgradepakket mee naar de Grand Prix van Emilia-Romagna, waaronder Red Bull, dat een teleurstellende start van het seizoen achter de rug heeft. Ferrari kiest er echter nadrukkelijk voor om geen grote updates te introduceren bij deze race.

En dat heeft alles te maken met dat in Imola de eerste sprintrace van 2022 wordt gehouden en het weekend dus volgens een ander format wordt afgewerkt, zo legt teambaas Mattia Binotto uit. “Ik denk dat het een moeilijk weekend wordt met het betrekking tot het introduceren van updates”, reageert hij op een vraag van Motorsport.com. “Deze moeten tijdens de training op vrijdag geëvalueerd worden, maar dan zal je ook moeten focussen op de kwalificatie die in de middag wordt verreden. We nemen zelf dan ook weinig mee naar Imola. We denken dat het niet de juiste plek is.”

“Maar we zullen wel proberen om de problemen die we nog steeds hebben te verhelpen. Dan heb ik het met name over het porpoising, waar onze prestaties gedurende het weekend onder lijden. We zullen opnieuw werken aan dat specifieke punt. Maar als het om significante upgrades gaat, die zullen later in het seizoen komen”, aldus de Italiaan, die dus van mening is dat er zonder updates ook nog genoeg terrein te winnen valt voor de formatie uit Maranello.

Verrast

Als het om de resultaten gaat, heeft Ferrari vooralsnog echter weinig te klagen in 2022. Het team gaat in beide kampioenschappen aan de leiding. Hoewel er vooraf op een grote stap vooruit werd gehoopt, staan de zaken er nu nog beter voor dan verwacht, geeft Binotto toe. “Ik ben zeker verrast”, zegt hij. “We hoopten aan het begin van het seizoen over een competitieve auto te beschikken, maar ik had absoluut niet verwacht dat we zo’n goede start van het jaar zouden hebben. Maar het verschil tussen ons en de anderen is erg klein. Dat hebben we de laatste races wel gezien en ik verwacht ook in de komende races veel strijd.”