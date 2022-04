Vettel: "Op Imola worden coureurs en auto's écht getest"

Vier crashes, een kapotte power unit en uiteindelijk een puntloze finish voor Lance Stroll. Dit was het resultaat van Aston Martin op het circuit van Albert Park in Australië. Het was een weekend om snel te vergeten en dus zint de Britse renstal op revanche op Italiaans grondgebied. Het circuit van Imola is komend weekend het decor voor de vierde Grand Prix van het F1-seizoen 2022. De baan is tevens de eerste locatie waar de eerste sprintrace van het jaar wordt verreden.

Imola staat sinds 2020 weer op de kalender en heeft in hun nieuwe F1-tijdperk al twee edities achter de rug. Sebastian Vettel werd in de eerste race twaalfde met de Ferrari en viel vorig seizoen uit door een versnellingsbakprobleem in de Aston Martin. Desondanks geniet de Duitser altijd van de baan. "Op Imola worden de coureurs en auto's écht aan de tand gevoeld. Zo hoort het op elk circuit te zijn. Ik had nooit verwacht dat we hier nog met grondeffect-auto's zouden gaan racen, dit wordt echt iets speciaals. Het is kleine terugblik naar de jaren tachtig, dat is echt tof!", aldus de viervoudig F1-kampioen. "Ik heb zin om in de auto te stappen en de snelheid weer op te pakken. Imola heeft ook nooit een sprintrace gehad, dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt."

Teamgenoot Stroll is blij dat Imola weer een plekje op de F1-kalender heeft gevonden. "Het hoort echt bij een van de old-school circuits. Er zijn amper uitloopstroken. De afstelling is hier ontzettend belangrijk om een goede en vloeiende ronde te kunnen rijden. Het gaat om durven en het opzoeken van de limiet. Ik ben benieuwd hoe dit weekend gaat zijn met een sprintrace."