Albon geeft toe: "Williams heeft nog een lange weg te gaan"

Williams organiseerde maandag een teampresentatie waarbij onder meer de livery voor de FW45 werd voorgesteld aan het publiek. De nieuwe bolide wilde het team nog niet tonen, maar die maakt volgende week al zijn opwachting tijdens een shakedown. Met de FW45 hoopt de historische Britse renstal weer een stap voorwaarts te zetten, nadat men in 2022 op de laatste plaats eindigde bij de constructeurs. Alexander Albon was afgelopen seizoen verantwoordelijk voor de helft van de punten die Williams scoorde met de FW44. Die bolide had volgens de Thaise coureur enkele zwaktes waarvan hij hoopt dat ze aangepakt zijn bij de nieuwe auto.

"De auto had enkele duidelijke zwakke plekken. Ik was niet de enige die ze opmerkte, ook Nicky [Latifi] en Logan [Sargeant] merkten ze op. Ik kan zeggen dat wij vorig jaar grote problemen hadden met een blokkerende voorkant op lage snelheid. We proberen dat te verhelpen en te begrijpen waarom dat zo lastig was", vertelde Albon bij de onthulling van de nieuwe livery voor 2023, waarbij Williams ook een samenwerking met Gulf aankondigde. "Er is dus een gezamenlijk doel om de auto en deze gebieden te verbeteren. De doelstellingen zijn duidelijk. Zoals gezegd gaf Logan vorig jaar al vergelijkbare feedback. Hij weet wat de problemen van de auto zijn en hoe die aanvoelt, dus het is niet helemaal nieuw voor hem. Hij weet wat er verbeterd moet worden aan de auto. Iedereen is dus bij de ontwikkeling betrokken en probeert onze zwakke plekken aan te pakken."

Williams in betere positie, maar is het genoeg?

Een harde voorspelling over wat er in 2023 mogelijk is, wil Albon niet doen. Wel ziet hij positieve dingen bij ritjes die hij en nieuwe teamgenoot Logan Sargeant doen in de simulator. "Het is lastig te zeggen. Ik zou zeggen dat we er nu absoluut beter voor staan dan aan het einde van vorig jaar. Ik weet echter niet hoe zich dat vertaalt naar het circuit, ik weet niet hoe groot de stap is die andere teams gaan zetten. De tijd zal het leren. Als je op de simulator rijdt, zijn er veel verschillende dingen die je kunnen misleiden wat betreft correlatie en dergelijke. Daardoor weet je het nooit zeker. Tot dusver staan we er beter voor, maar het is moeilijk te zeggen waar we echt staan."

Om verder naar voren te komen, moeten Albon en Sargeant goed samenwerken. Toch weet eerstgenoemde dat Williams nog wel wat werk moet verzetten om ook echt progressie te boeken. "Logan komt natuurlijk binnen met minder ervaring dan iemand als ikzelf. Maar we proberen er geen doekjes om te winden. We proberen gewoon samen te werken. We hebben realistisch gezien ook nog een lange weg te gaan. We hebben nu een maand in de simulator gereden en we boeken progressie. Het belangrijkste is dat onze feedback hetzelfde is, we wijzen dezelfde vlakken aan waarop wij de auto beter willen hebben. Daar hebben we dus aan gewerkt. Er is een echte teamprestatie voor nodig om de auto verder naar voren op de grid te krijgen. We moeten open en eerlijk zijn over waar we staan en we moeten zien hoe het zich ontwikkelt in Bahrein."