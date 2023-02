Williams trekt Gulf Oil aan als nieuwe Formule 1-sponsor

Gulf Oil is geen onbekende sponsor in de Formule 1. Eind jaren zestig verscheen het iconische logo bij McLaren voor het eerst in F1. Die samenwerking werd begin 2020 nieuw leven ingeblazen, maar strandde eind vorig jaar. Dit was niet zonder reden. Gulf slaat vanaf 2023 de handen ineen met het F1-team van Williams. Dat maakte het team maandag bekend bij de onthulling van de nieuwe livery voor 2023, die voorzien is van invloeden van Gulf. De kersverse samenwerking met de Amerikaanse oliemaatschappij heeft natuurlijk alles te maken met de komst van Logan Sargeant. De 22-jarige coureur uit het Amerikaanse Fort Lauderdale debuteert komend jaar in de koningsklasse bij Williams.

De afgelopen jaren werkte Gulf dus nog samen met McLaren, maar die samenwerking kende volgens Gulf CEO Mike Jones een natuurlijk einde. "We hebben alles bereikt wat we zo ongeveer konden bereiken met het McLaren F1-team, daarna zijn we gaan kijken naar wat ons volgende hoofdstuk in de Formule 1 zou moeten worden", zei Jones bij de bekendmaking van de samenwerking tussen Gulf en Williams. "We hebben veel met Williams gesproken over hun plannen, niet alleen voor 2022 maar ook voor de verdere toekomst. Wij vinden echt dat Williams de goede weg heeft ingeslagen en dat hier goede dingen gebeuren. Het is voor ons ook heel aantrekkelijk om ook de academie en de esports te sponsoren. Gulf staat bekend als een iconisch merk en soms wordt dat ten onrechte verward met oud. Esports is heel attractief voor ons, want het trekt de jongere generatie aan en dit brengt Gulf naar de jongere generatie toe. Tot slot is het de cultuur die hier heerst, die voornamelijk draait om passie en teamwork. We waren blij met wat we zagen en vonden dat het goed bij ons paste."

Williams is intussen blij dat Gulf zich bij het team voegt en is van plan om fans bij de samenwerking te betrekken via activaties. "Toen Mike en ik voor het eerst met elkaar in gesprek gingen, was het duidelijk dat de samenwerking anders en een stap voorwaarts moest zijn. De focus lag echt op hoe we de verschillende onderdelen waar wij in investeren door middel van activaties tot leven kunnen brengen voor de fans", zegt commercieel directeur James Bower van Williams. "Esports is hier een heel significant programma, van alle F1-teams hebben wij het meest geavanceerde programma. We hebben natuurlijk ook geïnvesteerd in de Driver Academy, waarin talenten als Jamie Chadwick en Logan [Sargeant] naar voren komen. Tot slot kijken we hoe we onze extra investeringen in digitaal en social kunnen inzetten om meer fans te bereiken. Natuurlijk helpt het enorm qua positionering van Williams dat Gulf een iconisch merk is."

Williams trok eerder al een andere grote naam aan. Onlangs werd bekendgemaakt dat James Vowles, voormalig hoofdstrateeg bij Mercedes, vanaf 20 februari Jost Capito als teambaas in Grove opvolgt. De Brit moet de tegenvallende resultaten van 2022 doen vergeten en wellicht gaat de financiële injectie van Gulf Oil hier een significante bijdrage aan leveren. Met Sargeant is er bovendien ook een nieuwe coureur bij Williams. De Amerikaan vervangt Nicholas Latifi, die na drie jaar is bedankt voor de bewezen diensten. Alexander Albon blijft wel aan voor zijn tweede seizoen in Britse dienst.