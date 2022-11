Wegen McLaren en iconische sponsor Gulf scheiden na 2022

In de loop van het Formule 1-seizoen 2020 bliezen McLaren en Gulf hun samenwerking nieuw leven in met een deal voor zowel het F1-team als voor het merk dat supercars produceert. De logo's van de oliemaatschappij, die in 1968 voor het eerst de handen ineen sloeg met McLaren, waren vanaf de Britse GP van 2020 weer te zien op de F1-bolides van de fabrikant. Het hoogtepunt van de samenwerking volgde tijdens de GP van Monaco in 2021, toen de McLaren MCL35M helemaal in de iconische kleuren van Gulf gehuld werd. Dat leverde destijds positieve reacties op van fans. Toch is na ruim twee jaar besloten om de overeenkomst niet te verlengen en de samenwerking dus te beëindigen.

"De historie van McLaren Racing is doorspekt met onze langlopende relatie met Gulf", zegt McLaren CEO Zak Brown over het besluit om de samenwerking te stoppen. "We hebben samen zoveel iconische momenten meegemaakt, waaronder onze populaire livery in Monaco in 2021. Hoewel dit aanvoelt als een natuurlijk eindpunt voor de samenwerking, is er altijd ruimte om oude vrienden opnieuw te verwelkomen. Dat hebben we in het verleden ook gedaan."

In 1968 sloegen McLaren en Gulf de handen voor het eerst ineens met een deal die zowel toepassing had op de F1- als de sportscars-afdeling. Het leidde tot GP-zeges en winst in Can-Am-races. Met dank aan de film Le Mans uit 1971 werd het Gulf-logo een van de bekendste in de autosport, nadat Steve McQueen voor het door Gulf gesponsorde Porsche-team reed. Die samenwerking leverde ook diverse Le Mans-zeges op. In de jaren 90 keerde Gulf terug bij McLaren en het privéteam van Ray Bellm, dat toen een McLaren F1 GTR inzette in sportscars. De combinatie won in 1996 de BPR Global Endurance Series en in 1997 werd de GT-klasse op Le Mans gewonnen.