James Vowles heeft een behoorlijke staat van dienst in de Formule 1-paddock. De Brit werkte jarenlang bij Mercedes als hoofd strategie en was medeverantwoordelijk voor de grote successen van het Duitse merk. Voor Mercedes was hij werkzaam bij Honda, Brawn GP en BAR. Vowles volgt Jost Capito op. In december vorig jaar werd bekendgemaakt dat de Duitser zijn functie als teambaas bij Williams zou neerleggen, samen met technisch directeur François-Xavier Demaison. Williams heeft een behoorlijke slag geslagen met Vowles als opvolger van Capito.

“Ik kan niet wachten om bij Williams Racing te beginnen”, zegt Vowles. “Het is een eer om aan de slag te gaan bij een team met zo’n rijke geschiedenis. Dit is een iconisch team voor onze sport, daar heb ik enorm veel respect voor en ik kijk uit naar de uitdaging. Mercedes is zeer behulpzaam geweest in mijn reis, we gaan uitstekend uit elkaar nadat ik de afgelopen twintig jaar in Brackley gewerkt heb. Ik ben Toto en het team dankbaar voor alles wat ze gedaan hebben, het is een bijzondere ervaring geweest. Williams Racing heeft mij het vertrouwen gegeven en ik doe hetzelfde. Williams heeft potentie en onze reis samen start binnen enkele weken.”

“We zijn enorm verheugd dat James bij Williams komt”, zegt Dorilton-voorzitter Matthew Savage. “Hij is een van de gerespecteerde kopstukken in de Formule 1 en zal ons beter laten presteren. Hij was een sleutelfiguur in een van de meest indrukwekkende prestaties die de afgelopen vijftien jaar in deze sport geleverd is. Wij streven het hoogste na en geloven dat we ons team versterken met het aanstellen van James. Hij is een energieke, ervaren en sterke leider die we nodig hebben in de volgende fase van de transformatie waar Williams Racing voor staat.”

Hoewel Williams in het verleden veel succes boekte, is het Britse team de laatste jaren weggezakt. In 2022 eindigde de renstal met slechts acht punten als laatste in het kampioenschap. Komend seizoen staat de formatie uit Grove met een nieuw gezicht aan de start. Nicholas Latifi is weg bij Williams en wordt opgevolgd door de Amerikaanse debutant Logan Sargeant. Hij zal samen met Alexander Albon op jacht gaan naar succes.

Het is nog niet bekend wie de nieuwe technisch directeur wordt bij Williams.