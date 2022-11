Officieel: Williams bevestigt Formule 1-debuut Sargeant in 2023

Zondag wist Logan Sargeant eindelijk de felbegeerde superlicentie veilig te stellen tijdens de afsluiting van het Formule 2-seizoen in Abu Dhabi. Zijn puntenfinishes op zaterdag en zondag waren genoeg voor de vierde positie in de eindrangschikking, waardoor de coureur uit Fort Lauderdale boven het minimum van 40 superlicentiepunten uitkomt die nodig zijn om het 'F1-rijbewijs' aan te vragen. Daarmee is de laatste horde richting een F1-debuut overwonnen, want tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten gaf Williams-teambaas Jost Capito al aan dat Sargeant het tweede plekje bij het team zou krijgen als hij zijn superlicentie zou halen.

Nu dat gelukt is, maakt Williams de komst van Sargeant ook echt officieel. Dat betekent dat hij in 2023 zijn debuut gaat maken in de koningsklasse. "Ik wil iedereen bij Williams en Dorilton Motor Sports bedanken voor de steun die zij hebben gegeven sinds ik bij de Amerikaanse GP van 2021 bij het team kwam", zegt Sargeant over de F1-kans die hem geboden wordt. "Als onderdeel van de Williams Driver Academy heb ik het afgelopen jaar een belangrijk platform gekregen om mij als coureur te ontwikkelen en mij voor te bereiden op dit volgende hoofdstuk. Ik ben er klaar voor en kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van deze reis, terwijl het team probeert om verder naar voren te komen op de grid."

Speed en Rossi krijgen opvolger met Sargeant

Sargeant wordt de eerste Amerikaanse Formule 1-coureur sinds 2015, toen Alexander Rossi in de slotfase van het seizoen enkele races reed voor Manor Marussia. De laatste coureur uit de Verenigde Staten met een fulltime F1-zitje was Scott Speed, die in 2007 halverwege het seizoen aan de kant werd gezet ten faveure van Sebastian Vettel. Met Sargeant krijgen zij dus een opvolger. De 22-jarige Amerikaan debuteerde in 2022 in de Formule 2 en maakte een goede indruk door vierde te worden in het kampioenschap. Daarvoor reed hij drie seizoenen in de Formule 3, met de derde plek in 2020 als beste resultaat. Ook werd hij in 2019 achter winnaar Richard Verschoor derde in de Macau Grand Prix. Dinsdag maakt hij zijn debuut voor Williams als officiële F1-coureur, dan verschijnt hij aan de start van de young driver test in Abu Dhabi.

"We zijn verheugd dat we Logan officieel mogen aankondigen als onze coureur voor volgend jaar, nadat hij zich in Abu Dhabi gekwalificeerd heeft voor zijn superlicentie", zegt Williams-teambaas Capito, die volgend jaar naast Sargeant ook Alexander Albon onder zijn hoede heeft. "Sinds hij eind 2021 bij onze academie kwam, is Logan volledig geïntegreerd in het team in Grove door zijn simulatorwerk en recentelijk ook op het circuit tijdens zijn vier vrijdagtrainingen. Hij heeft een sterk debuutseizoen gehad in de Formule 2 en we zijn benieuwd hoe hij de stap naar F1 verteert. We zijn er om hem te ondersteunen in die stap."