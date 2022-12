Williams hoopte een flinke stap voorwaarts te zetten onder het nieuwe technische reglement, maar de praktijk is in 2022 anders gebleken. Het verlies van George Russell heeft volgens betrokkenen absoluut een rol gespeeld, al heeft Alexander Albon de rol van teamleider wel met verve op zich genomen. Al die inzet ten spijt is Williams als laatste bij de constructeurs geëindigd en staan er slechts acht punten op de teller, waarvan twee zijn behaald door invaller Nyck de Vries.

In de paddock gingen al langer geruchten rond dat de positie van teambaas Jost Capito niet meer in beton zou zijn gegoten, en dat hij het zelf wellicht ook welletjes vond. Het bewijs daarvan is deze maandag gekomen in de vorm van een persbericht. Williams laat in een verklaring weten dat Jost Capito zijn taken heeft neergelegd en vertrekt als zowel teambaas als ook CEO. Laatstgenoemde functie nam hij in december 2020 al op zich. In juli van het daaropvolgende jaar nam hij het stokje als teambaas over van Simon Roberts. Roberts fungeerde als tussenpaus nadat de familie Williams het team had verkocht aan de Amerikaanse investeerders van Dorilton Capital en dus ook Claire Williams afzwaaide.

Capito is niet de enige die de deur achter zich dicht trekt in Grove. Met hem vertrekt technisch directeur FX Demaison. Het duo werkte eerder bij Volkswagen samen, waarna Capito hem als rechterhand heeft binnengehaald bij Williams. Dat de Fransman ook ditmaal weer met Capito meegaat, mag geen verrassing heten. Het betekent wel dat Williams voor het aankomende raceseizoen een nieuwe CEO, een nieuwe teambaas en een nieuwe technisch directeur zoekt.

“Het is een enorm voorrecht geweest om Williams in de voorbije twee seizoenen te mogen leiden en om het fundament te leggen voor de ommekeer bij dit team. Ik kijk er erg naar uit om de voortgang van Williams te volgen, hopelijk op weg naar succes in de toekomst”, laat Capito in een reactie weten. Matthew Savage, voorman van Dorilton Capital, dankt de vertrekkend teambaas op zijn beurt: “Ik wil Jost bedanken voor zijn harde werk en zijn toewijding tijdens deze transitie van het team. We zijn dankbaar dat hij zijn pensioen heeft uitgesteld voor deze uitdaging. Nu kijken we zelf uit naar de volgende fase van ons proces. Ik wil FX ook bedanken voor zijn bijdrage en wens hem het allerbeste voor de toekomst.”