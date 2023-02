Williams eenmalig met Gulf-livery? Sponsor staat ervoor open

Maandag kondigden Williams en Gulf Oil aan dat zij vanaf het Formule 1-seizoen 2023 gaan samenwerken. Dat deden de partijen tijdens de teampresentatie van de Britse renstal, waarbij meteen ook de nieuwe livery werd gepresenteerd. Die is in grote lijnen hetzelfde als de kleurstelling op de FW44 van vorig jaar, al zijn er dus ook logo's van Gulf aanwezig op de neus en de achtervleugel van de FW45. Van een iconische Gulf-livery met lichtblauw en oranje is echter geen sprake, al kan daar in de loop van het seizoen nog verandering in komen. Gulf CEO Mike Jones zegt dat het bedrijf ervoor open staat om eenmalig de kleurstelling over te nemen, zoals men in 2021 tijdens de GP van Monaco deed bij McLaren.

"Alles wat we in de toekomst gaan doen, moet natuurlijk grootser en beter zijn dan hiervoor", zegt Jones, die wel opmerkt dat dit dan een wens moet zijn van de fans. "We hebben over de hele wereld veel Gulf-fans en we hebben veel verzoeken voor onze livery. Wij willen ook dat onze livery bijzonder is. We gaan enkele activatieplannen lanceren waarin de fans centraal staan. We krijgen altijd het gevoel dat Gulf de favoriet is van fans en we willen dat onze fans daar echt onderdeel van zijn. Natuurlijk kijken we dus naar verschillende oplossingen, verdeeld over het hele spectrum van de Formule 1. We gaan onze activatieplannen op korte termijn onthullen."

De aankondiging van maandag en de Gulf-logo's op de FW45 zijn slechts de start, zegt commercieel directeur James Bower van Williams. "We zijn het eens geworden over aanwezigheid [van het Gulf-logo] die het hele seizoen blijft, dat hebben jullie vandaag gezien. We denken dat dit heel effectief gaat zijn. Jullie hebben de auto net gezien, maar er zijn andere punten binnen het team waarop we samenkomen", vertelt Bower, die daarbij de pitcrew en het tanken als tastbare voorbeelden noemt. "We kijken dus echt naar hoe we deze iconische zaken tot leven kunnen wekken. Er is denk ik potentie om deze dingen uit te breiden tot een bredere activatie voor fans, zoals Mike ook zei. Wat je vandaag hebt gezien, is dus echt pas het begin en er ontvouwt zich meer zodra het team op de baan is en ook echt opereert gedurende het seizoen."