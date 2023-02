Williams geldt van oudsher als een van de topteams in de Formule 1, maar de laatste jaren is men ver weggezakt in de pikorde. Sinds 2018 rijdt het team eigenlijk steevast in de achterhoede, al lukte het in 2021 om de weg omhoog weer te vinden. De hoop dat de nieuwe technische reglementen van 2022 voor nog een stap omhoog zouden zorgen, bleek echter ijdel. Hoewel Williams prima de aansluiting had bij de middenmoot, scoorde het team slechts acht punten en werd men tiende en laatste in het kampioenschap voor constructeurs. Met stabiliteit in de reglementen voor 2023 lijkt het een zware klus te worden voor Williams om een grote stap te zetten, maar met de FW45 hoopt de renstal in ieder geval vaker in de punten te eindigen.

De nieuwe bolide heeft Williams nog niet laten zien tijdens de presentatie die het team maandag heeft gehouden. In het bijzijn van de coureurs van het F1-team én de rijders uit het opleidingsprogramma heeft het team wel de nieuwe livery voor 2023 onthuld. Dat deed het team op de FW44, de bolide waarmee vorig seizoen nog gereden werd. De nieuwe kleurstelling is een evolutie van de kleurstelling waarmee Williams in 2022 reed. Opnieuw zijn zwart, blauw en rood de belangrijkste kleuren op de bolide, al zijn de meeste oppervlakken dit jaar voorzien van een matte afwerking. Daarnaast is er natuurlijk veel ruimte op de auto voor sponsor Gulf International, dat zich dit jaar bij de formatie voegt.

Na het teleurstellend verlopen seizoen 2022 is er het nodige veranderd bij Williams. Zo nam de renstal na twee jaar afscheid van teambaas Jost Capito, die in zijn kielzog ook technisch directeur François-Xavier Demaison zag vertrekken. Voor de laatste post heeft het team nog altijd geen vervanger aangesteld, maar in januari werd hoofdstrateeg James Vowles bij Mercedes weggekaapt om als nieuwe teambaas van Williams te fungeren. Ook qua rijdersbezetting is er wat veranderd in Grove. Het team heeft het contract van Nicholas Latifi na drie jaar trouwe dienst niet verlengd. In de zoektocht naar een vervanger is men uitgekomen bij Logan Sargeant, die bij Williams zijn debuut in de Formule 1 gaat maken. De Amerikaan wordt gekoppeld aan Alexander Albon, die in 2022 zijn eerste seizoen in dienst van het team afwerkte. De Thai was verantwoordelijk voor vier van de acht punten die Williams scoorde in 2022.

De FW45 heeft Williams dus nog niet laten zien tijdens de teampresentatie, maar lang laat de bolide niet meer op zich wachten. Op 13 februari stappen Albon en Sargeant op Silverstone in de nieuwe auto voor een shakedown. Wel gaf het team alvast wat informatie prijs over de FW45, die over de gehele linie een evolutie is van de FW44. Wel krijgt de nieuwe auto behoorlijk aangepaste sidepods en zijn er aanpassingen gedaan aan de voorwielophanging en de belangrijkste aerodynamische oppervlakken. Het gevolg is dat de FW45 aerodynamisch gezien efficiënter is dan de FW44, terwijl de auto meer downforce genereert en beter moet presteren in de bochten dan zijn voorganger.