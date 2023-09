F1 Singapore live: Volg de race

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore beloofde een sensationele te worden op basis van de derde vrije training en de F1-fan werd ook getrakteerd op een memorabele sessie. In Q1 was Oscar Piastri het slachtoffer van de stevige crash van Lance Stroll bij het vallen van de vlag, in Q2 worstelden Max Verstappen en Sergio Perez en wisten ze ook niet door te dringen tot Q3, waarna Carlos Sainz voor de tweede keer op rij de pole veroverde.

Verstappen kreeg drie onderzoeken aan zijn broek, maar ontsnapte aan een gridstraf en zal zodoende van de elfde plaats starten. Hij stelde dat het na de derde vrije training de verkeerde kant opging met de afstelling en hem wacht nu dus een lastige race op Marina Bay. "Het zal wel niet heel veel worden, want je kunt hier niet goed inhalen", weet de Nederlander ook. Hij heeft 62 ronden de tijd om er alsnog het beste van te maken, maar heeft een wonder nodig om zijn unieke zegereeks van tien races voort te zetten. Dat geldt ook voor de 100 procent winstscore van 2023 van Red Bull in het algemeen, aangezien Sergio Perez van de dertiende plaats moet komen. Eén opsteker is er wel: in de long run zag met name Perez er goed uit op vrijdag.

Bij Ferrari kon Sainz zijn geluk niet op. Na zijn pole op Monza ging hij er ook op het stratencircuit van Singapore met de pole vandoor. Toch is de Spanjaard er niet helemaal gerust op. Hij hoopt dit keer wel de pole te kunnen verzilveren en heeft met acht zeges vanaf de pole in dertien edities een gunstige statistiek in zijn voordeel, maar hij houdt wel rekening met het gevaar genaamd Mercedes. Hij merkte namelijk ook al op dat George Russell, die vanaf P2 start, een extra set mediums heeft uitgespaard voor de race. Met dat bandenvoordeel, en de problemen die Ferrari met het racetempo heeft, liggen er dus kansen voor een Mercedes-zege. Sainz wil er echter alles aan doen om er een zege voor het steigerende paard van te maken, zelfs als dat inhoudt dat hij vanwege teamorders de zege aan teamgenoot Charles Leclerc - die direct achter hem start op P3 - moet laten.

Met twee Ferrari's vooraan, beide Mercedessen in de top-vijf, Lando Norris op de vierde startplaats en beide Red Bull buiten de top-tien zijn alle ingrediënten aanwezig om van deze veertiende Grand Prix van Singapore een memorabele te maken. Mis niets van de actie met onderstaand liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.