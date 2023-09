Rapportcijfers GP van Singapore 2023

Banden: M (20 Ronden) H (42 Ronden)

Liam Lawson viel ook in Singapore in voor Ricciardo en deed dat opnieuw met verve. Zijn start liet nog wel te wensen over. Hij verloor posities, maar daarna begon de Nieuw-Zeelander indruk te maken. AlphaTauri was opnieuw onder de indruk van zijn bandenmanagement in de DRS-treinen, op zowel de mediums als de harde band. In de slotfase maakte hij het Verstappen nog even lastig en won meer plekken toen er problemen waren voor anderen.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 9.03 (213 inzendingen)