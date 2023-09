Singapore was niet het weekend van Max Verstappen en Red Bull Racing. Voordat de Formule 1 naar Zuidoost-Azië afreisde voor de veertiende editie van de nachtrace, had de Nederlander al aangegeven dat het van de nog resterende races op de kalender weleens de moeilijkste zou kunnen worden voor de WK-leiders. Na een moeizame vrijdag leek het in de derde vrije training iets beter te gaan bij het team uit Milton Keynes, alvorens men in de kwalificatie met de neus op de feiten werd gedrukt: Max Verstappen en Sergio Perez bleven steken op de elfde en dertiende tijd.

Op zondag namen er niet twintig maar negentien coureurs plaats op de grid voor de Grand Prix van Singapore. Lance Stroll was er niet bij na een zware crash in de kwalificatie, waar hij een dag later nog last van had. Het was Carlos Sainz die op zaterdag de pole-position bemachtigde. De Spanjaard bleef bij de start aan kop, terwijl George Russell op de tweede startplek een stuk minder goed weg kwam. Charles Leclerc was de Mercedes-coureur binnen de kortste keren voorbij. Daarachter ging Lewis Hamilton erg laat in de ankers voor de eerste bocht in een poging Lando Norris een plaats afhandig te maken. De zevenvoudig wereldkampioen schoot rechtdoor de geasfalteerde uitloopstrook op en kwam voor Russell en Norris als derde terug de baan op.

Hamilton lag zo even derde achter het Ferrari-duo. “Laat hij me er nog terug langs, of?”, vroeg Russell niet veel later over de boordradio. Tijdens de tweede ronde deed Hamilton de plek inderdaad aan zijn teammaat retour. Norris vond dat Hamilton ook een positie aan hem moest teruggeven. “Hij zou me nooit hebben ingehaald als hij zich niet had verremd”, liet hij aan zijn team weten. De stewards keken het moment terug, maar nadat Hamilton in de vierde ronde alsnog plaats had gemaakt voor Norris, was daar geen noodzaak meer voor en kwam de melding ‘no further investigation’ op het scherm. Yuki Tsunoda was voor het einde van de eerste ronde al klaar. Hij moest zijn AlphaTauri aan de kant zetten nadat hij een lekke achterband had opgelopen bij een moment met Perez.

Sainz had tijdens de openingsfase van de race weinig te vrezen, mede dankzij de rugdekking die Leclerc hem bood. De Monegask kreeg vervolgens door dat hij een gat van drie seconden moest laten vallen naar zijn teamgenoot, waarna Russell van zijn race-engineer doorkreeg: “Het lijkt erop dat ze Leclerc opofferen.” Een paar ronden later kreeg Leclerc door dat het gat zelfs vijf seconden moest worden. Kort daarna had Logan Sargeant een moment bij de achtste bocht. De Amerikaan kwam te wijd uit en raakte met de voorkant van de auto de muur, waardoor zijn voorvleugel afbrak. Hij kon na een stukje achteruit te zijn gereden koers zetten richting de pits, maar had de vleugel onder zijn auto gekregen waar tijdens het rijden steeds minder van overbleef. De brokstukken die hier en daar op de baan waren beland deden de racedirectie besluiten om de safety car naar buiten te sturen.

De neutralisatie werd door nagenoeg iedereen gebruikt om banden te wisselen. Alleen Max Verstappen, Sergio Perez en Valtteri Bottas, die de race alle drie op de harde compound waren begonnen, reden door. Sainz bleef bij zijn pitstop aan de leiding, terwijl Verstappen van de achtste plek opschoof naar de tweede positie. Leclerc moest na zijn pitstop even wachten met wegrijden vanwege de drukte in de pits en kwam zesde te liggen achter de safety car, waarmee hij achter Russell, Perez en Norris terecht was gekomen.

Na de herstart konden Verstappen en Perez op hun oudere harde banden weinig inbrengen tegen hun achtervolgers, die op vers rubber onderweg waren. In de ronden die volgden zakten zij weg naar de zesde en zevende plek. “Het is alsof ik op rijs rijd”, liet Verstappen op de helft van de race weten over de staat van zijn banden. De beide Red Bull-coureurs moesten echter nog even door. Perez kreeg Alonso en Ocon aan zijn staart. De Spanjaard nam meerdere keren een kijkje, maar de Mexicaanse minister van defensie weerde zich kranig. In ronde 37 probeerde Alonso het nog maar weer eens. Perez maakte zich goed breed, waarna Ocon kans zag om langs de Aston Martin te glippen. Drie ronden later ging de Fransman ook voorbij aan Perez, wat voor Red Bull het moment was om de coureur uit Guadalajara naar de pits te halen om de harde banden onder zijn auto te verruilen voor medium exemplaren. Hij kwam als achttiende en laatste terug in de race. Verstappen stopte een ronde later en keerde als vijftiende terug op de baan.

Twee ronden later was het einde wedstrijd voor Ocon. De jarige Alpine-coureur werd getroffen door een versnellingsbakprobleem en parkeerde zijn auto voorbij de pituitgang. De racedirectie stelde een Virtual Safety Car in. Mercedes greep dat moment aan om zowel Russell als Hamilton naar de pits te roepen voor medium banden. Zij lagen tweede en vierde in de race, maar zakten door hun pitstops naar de vierde en vijfde positie. Op nieuwe banden zouden zij in de slotfase echter een veel betere pace kunnen rijden dan de coureurs voor hen. Leclerc vroeg zijn team om ook naar deze optie te kijken, maar de neutralisatie werd toen al opgeheven.

Nadat de race weer was vrijgegeven, knokte Verstappen zich langs Guanyu Zhou en Liam Lawson, waardoor hij achtste kwam te liggen. Russell meldde zich aan de achterkant van Leclerc, die weinig kon uithalen tegen de snellere Mercedes, zodat de Brit derde kwam te liggen. Hamilton volgde een ronde later het voorbeeld van zijn teamgenoot en klom op naar de vierde stek. Er waren op dat moment nog acht ronden te gaan. Toen Hamilton te horen kreeg dat Norris de volgende was die ze tegen zouden komen, vroeg hij of het gat te groot was om hem nog te grazen te nemen. “Negative”, luidde het antwoord. Verstappen won ondertussen nog een plek door Piastri in te halen.

Vijf ronden voor het einde zag Sainz de McLaren van Norris steeds groter worden in zijn spiegels, terwijl Russell en Hamilton ook met rasse schreden naderden. In ronde 58 van 62 gingen Sainz, Norris, Russell en Hamilton als aan een touwtje de baan over. Vier ronden voor het einde ging Russell in de aanval bij Norris, maar de McLaren-coureur liet zich niet passseren. Sainz zag vervolgens in dat hij aan Norris een prima beschermengel had. Door de oranje-zwarte auto in zijn DRS te laten hielp hij de coureur uit King's Lynn een handje bij het verdedigen. Een strategie die zeer goed bleek te werken.

“George moet het tempo verhogen als hij kan”, kwam Hamilton twee ronden voor de finish ongeduldig op de boordradio. In de laatste ronde raakte Russell echter de muur, waarna hij in de kunststof blokken crashte. Sainz kwam kort daarop als eerste aan de finish, Norris en Hamilton gingen als tweede en derde over de eindstreep. Leclerc werd vierde in Singapore, terwijl Verstappen, aan wiens imposante zegereeks na tien overwinningen dus een einde kwam, nog vijfde werd door in de slotfase Pierre Gasly in te rekenen. De Alpine-coureur eindigde als zesde in Singapore; Piastri, zevende, Perez, Lawson en Magnussen pakten de resterende punten.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2023 verder met de Grand Prix van Japan.

Video: Samenvatting van de GP van Singapore

Uitslag F1 GP van Singapore: