F1 Grand Prix van België 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Vrijdag keerde de Formule 1 terug na een zomerstop van een kleine vier weken met de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van België. Op de dag dat Audi officieel bekendmaakte dat het in 2026 als motorfabrikant tot de sport toetreedt, was Max Verstappen met afstand de snelste op Spa-Francorchamps. In de tweede vrije training sloeg de Red Bull Racing-coureur een gat van maar liefst acht tienden met zijn naaste achtervolger. Vanwege een motorwissel weet Verstappen al dat hij vanuit de achterhoede moet beginnen, maar gaat hij zich tijdens de derde oefensessie dan ook volledig concentreren op voorbereidingen op de race?

Verstappens naaste achtervolger op vrijdag was Charles Leclerc, de nummer twee in de huidige WK-stand, maar zijn achterstand op de snelste man was dus fors te noemen. Ook de Ferrari-coureur moet na de kwalificatie plekken inleveren en ook voor hem kan het dus lonen om vol in te zetten op race pace. Daarnaast is van Ferrari bekend dat zij de motor op vrijdag net iets verder terugschroeven dan Red Bull, maar kunnen zij de achterstand helemaal ongedaan maken door de motor op zaterdag net even iets harder te laten lopen?

Achter Red Bull en Ferrari lijkt de strijd in de middenmoot opnieuw spannend te worden. Lando Norris was derde in de tweede training en Lance Stroll bracht zijn Aston Martin verrassend naar de vierde positie, waardoor zij zelfs voor beide Mercedessen stonden. Voorafgaand aan het weekend dacht Lewis Hamilton dat zijn team dit jaar nog niet zo dicht bij een overwinning heeft gezeten, maar in de tweede training kwam dat er nog niet helemaal uit. Kunnen de Zilverpijlen het tij keren richting de kwalificatie, of moeten zij dit weekend met enkele andere teams strijden om de plek als best of the rest?

Op deze vragen komt in de loop van de derde vrije training voor de Belgische GP alvast een voorzichtig antwoord. De afsluitende oefensessie begint om 13.00 uur en via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.