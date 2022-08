Alpine: Piastri reageerde dankbaar na nieuws over 2023 F1-zitje

Nadat bekend was geworden dat Fernando Alonso zijn Formule 1-loopbaan volgend jaar zal vervolgen bij Aston Martin, was Alpine er als de kippen bij om reserverijder Oscar Piastri aan te kondigen als racecoureur voor 2023. Maar een paar uur nadat het team uit Enstone het nieuws wereldkundig had gemaakt, deelde Piastri via social media mee dat het persbericht zonder zijn toestemming was verstuurd en dat hij geen contract met Alpine heeft getekend voor 2023. De jonge Australiër bleek inmiddels plannen te hebben om volgend jaar uit te komen voor McLaren, dat inmiddels bevestigd heeft afscheid te zullen nemen van Daniel Ricciardo.

Tijdens een persconferentie op de zaterdag in Spa geeft Alpine-teambaas Otmar Szafnauer aan dat Piastri blij reageerde toen hij de regerend Formule 2-kampioen vertelde over zijn promotie en het bericht van de coureur op social media als donderslag bij heldere hemel kwam. “Ik heb Oscar ingelicht voordat we het nieuws bekendmaakten”, zegt Szafnauer tegenover onder andere Motorsport.com. “Hij zat op dat moment in de simulator, dus ik zocht hem daar op. Hij lachte en was dankbaar. Vervolgens hebben we snel een persbericht opgesteld.” In het bewuste persbericht was opvallend genoeg geen quote van Piastri opgenomen, wat wel gebruikelijk is als een team een coureur bevestigt. Hierover laat Szafnauer weten dat het team snel wilde handelen en geen trek had in een lange mailwisseling met het management van Piastri. Over hoe hij erachter kwam dat de coureur uit Melbourne niet voor Alpine wilde rijden: “We vernamen het via social media.”

Maandag buigt het Contract Recognition Board (CRB) van de Formule 1 zich over de zaak. Szafnauer is er zeker van dat het CRB zal oordelen dat Alpine een geldig contract met Piastri heeft voor 2023. “We hebben er vertrouwen in dat Oscar afgelopen november bij ons heeft getekend”, aldus Szafnauer. “Er zijn bepaalde dingen die in een contract moeten staan en ik weet zeker dat die erin staan.” De overeenkomst zou een optie bevatten voor 2024, die eind 2023 gelicht moet worden. Berichten dat Alpine op 31 juli een deadline zou hebben gemist, zouden volgens Szafnauer niet kloppen. “Die deadline is fictief. Dit zijn de enige dingen die ik over het contract wil zeggen. Er staat veel meer in, maar ik spreek niet graag over contractuele details.”

Mocht het CRB besluiten dat Piastri in 2023 voor Alpine moet racen, heeft Szafnauer er vertrouwen in dat er alsnog een vruchtbare samenwerking kan volgen met Piastri, die dit weekend overigens niet in Spa is, maar in Enstone in de simulator zit. “Ik heb in het verleden zoiets meegemaakt met Jenson Button, toen hij bij Williams had getekend maar BAR-Honda een optie op hem had gelicht. Jenson wilde heel graag naar Williams, maar BAR-Honda won de zaak bij het CRB. Vervolgens hebben we een geweldige relatie gehad met Jenson, uiteindelijk resulterend in een kampioenschap.” Szafnauer wilde niet uitweiden over een plan B. “Ik denk dat we maandag of dinsdag moeten afwachten. Daarna zullen we de situatie bekijken en op basis van goede informatie beslissingen nemen.”

Video: McLaren betaalt om Ricciardo te lozen, weg vrij voor komst Piastri?