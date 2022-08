Verstappen: Porpoising-regels van FIA voor 2023 zijn 'over the top'

De FIA grijpt in twee fases in om porpoising in de Formule 1 tegen te gaan. De eerste stap wordt dit weekend op het circuit van Spa-Francorchamps gezet. Vanaf deze race is het zogenaamde porpoising-maximum van kracht waar teams onder moeten blijven en zijn de controles aangescherpt om trucs met de skid blocks en flexi floors tegen te gaan. Voorafgaand aan het seizoen 2023 wordt een grotere stap gezet en wel door het technisch reglement aan te passen. Zo moeten de vloerranden verplicht 15 millimeter omhoog en wordt ook het beginpunt van de diffuser verhoogd.

De FIA wilde de vloerranden op aanraden van Mercedes eerst 25 millimeter verhogen, maar dat is na weerstand van onder meer Ferrari en Red Bull Racing een compromis van 15 millimeter geworden. Het is een uitkomst waar iedereen min of meer mee kan leven, maar ook één waar niemand echt blij mee is. Belangrijker is nog dat het de uitkomst van een politiek steekspel lijkt en niet zozeer van een veiligheidskwestie, zoals de FIA heeft aangekaart. In de afgelopen raceweekenden worstelde er immers geen enkel team met porpoising, zo concludeert ook Verstappen in de Red Bull-hospitality.

Porpoising lijkt geen veiligheidskwestie meer

Gevraagd door Motorsport.com wat hij van de porpoising-ingrepen van de FIA vindt, luidt het antwoord: "Het wordt in ieder geval interessant om te zien hoe dit uitpakt. Op dit moment is nog niet heel duidelijk hoe het alle teams precies zal raken. Maar de veranderingen vanuit de FIA zijn wel een beetje over the top in mijn optiek. Je kunt het ook zien doordat alle teams porpoising in de laatste paar races min of meer onder controle hadden. Zelfs de teams die erom hebben gevraagd, hebben het stuiteren nu veel beter onder controle", refereert Verstappen vooral aan Mercedes en in het kielzog daarvan ook het Mercedes-klantenteam McLaren.

Een factor die richting 2023 minstens zo belangrijk lijkt, is dat de veranderingen aan het reglement relatief laat komen. Teams werken inmiddels al aan de 2023-auto's, waarvoor het vloerconcept natuurlijk van levensbelang is door het grondeffect. Een verhoging van de vloerranden kan die plannen beïnvloeden en dus effect hebben op het budgetplafond. "Precies", reageert Verstappen. "Al weet ik niet precies hoeveel deze maatregelen de plannen beïnvloeden die nu al zijn gemaakt."

Red Bull heeft marge, maar wil nog niet volledig schakelen

Voordeel voor Red Bull kan wel zijn dat het in beide WK-standen kan rekenen op een riante voorsprong. Daardoor lijkt het team van Christian Horner de luxe te hebben om het vizier al grotendeels op de auto van 2023 te richten. Toch betekent dat volgens Verstappen niet dat de focus op het huidige seizoen gaandeweg vermindert. "Iedereen in het team denkt op dezelfde manier. We willen gewoon zoveel mogelijk races winnen, dat is de mindset. De huidige WK-stand geeft de situatie trouwens ook niet echt goed weer, aangezien het op de baan veel dichter bij elkaar zit en we geen makkelijke weekenden hebben gehad. Het gaat om kleine marges." Dat betekent volgens Verstappen dat updates niet doelbewust achter de hand worden gehouden of worden bewaard voor de 2023-auto. "Als we denken dat iets beter is, dan zetten we het op de auto. Alle dingen helpen."

Video: Motorsport.com legt nieuwe F1-regels tegen porpoising uit