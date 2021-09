Albon na zeven jaar weer terug in Assen: "Zeer technisch circuit"

Albon combineert de DTM dit jaar met zijn verplichting voor Red Bull Racing in de simulator. De Thai zou in eerste instantie alleen de DTM-weekenden afwerken die clashen met de Formule 1, maar in werkelijkheid heeft hij nog geen weekend van het GT3-kampioenschap gemist. Het maakt dat hij ook voor het eerst in lange tijd een bezoek brengt aan de Drentse hoofdstad. "Ik ben hier tijdens de Gamma Racing Day al een keer geweest, dat moet 2014 zijn geweest, zo uit mijn hoofd." Met het geheugen van de man die volgend jaar terugkeert bij Williams blijkt helemaal niets mis. Dat seizoen kwam hij in de Formule Renault 2.0 NEC namelijk in actie op het Drentse asfaltlint. Het leverde hem een vijfde stek en een uitvalbeurt op.

Verschillende lijnen voor dezelfde rondetijd

Desondanks koestert Albon goede herinnering aan het TT Circuit en keert hij er graag terug. "Dit circuit is behoorlijk tof voor coureurs en ook zeer interessant met deze auto's doordat de bandenslijtage een grote rol gaat spelen. Het is ook een zeer technisch circuit. Veel circuits die zo snel zijn als het TT Circuit hebben hele stukken die simpelweg volgas zijn, maar zo makkelijk is het hier zeker niet", laat Albon in gesprek met Motorsport.com Nederland weten. "Je moet erg precies zijn en kunt door het open karakter van de baan veel verschillende lijnen rijden. Daar kun je bij de afstelling zelfs rekening mee houden, door de balans iets te veranderen. Er zijn meerdere manieren om tot dezelfde rondetijd te komen en dat maakt het interessant."

De terugkerende vraag luidt of inhalen mogelijk is. De Zuidlus is dermate snel dat er weinig harde remzones zijn en inhalen op de rest van het circuit oogt het ook geen sinecure. "Inhalen zal zeker lastig worden, maar goed, het is in ieder geval geen Zolder", grapt Albon. "Op zich heb je wel een paar plekken waar het kan en bovendien zal de bandendegradatie een grote rol spelen. Als je met versleten banden twee seconden per ronde langzamer bent, dan vinden ze echt wel een manier om erlangs te komen", oordeelt de nummer zes uit het kampioenschap. Albon staat 53 punten achter kampioenschapsleider Kelvin van der Linde met nog drie raceweekend - in totaal zes wedstrijden - voor de boeg. Het is echter van ondergeschikt belang, aangezien Albons voornaamste doel was om terug te keren in de Formule 1.

Respect voor de MotoGP-coureurs

Waar Albon volgend jaar terugkeert in de koningsklasse, zijn er in Assen nog meer voormalig F1-coureurs van de partij. De Oostenrijker Christian Klien is één van hen. Hij heeft dit weekend de eer om de enige McLaren van het DTM-veld over het TT Circuit te sturen. "Ik vind het een fijne baan om op te rijden, erg snel en vloeiend. Ik denk wel alle coureurs na de eerste pitstop van ondergoed moeten wisselen. De ingang van de pitstraat komt namelijk na een bloedsnelle bocht [Ramshoek], waardoor dat best tricky is. En na vandaag denk ik vooral: die gasten in de MotoGP moeten echt extreem grote ballen hebben, want dit circuit is voor ons al ongelooflijk snel, laat staan op twee wielen...", lacht de man met 49 F1-starts achter zijn naam.

Een uitgebreid interview met Alexander Albon, over DTM en F1, verschijnt aankomend weekend op Motorsport.com Nederland.