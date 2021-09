Albon klaar voor F1-rentree: "Ik heb geleerd van de eerste periode"

De 25-jarige Albon heeft 38 Formule 1-starts achter zijn naam staan. Volgend jaar komen daar minimaal twintig bij als alles volgens plan verloopt. De Thai is dan weer waar hij zo graag wil zijn: in de koningsklasse van de autosport. Tot die tijd is hij de meest felbegeerde persoon in de DTM-paddock. Waar het op vrijdag nog relatief rustig blijkt op het TT Circuit, weten de handtekeningenjagers maar al te goed waar ze moeten zijn: bij de pitboxen van AF Corse, het team dat twee Ferrari's in Red Bull-kleuren runt. De introverte Albon had in het begin, toen hij zijn zitje naast Max Verstappen verloor, niet zo'n hoge pet op van de Duitse klasse, maar erkent inmiddels dat het leven als DTM-coureur nog niet zo slecht is. "Ik beleef er in ieder geval meer plezier aan dan vooraf gedacht. Ik heb de GT-racerij nog niet helemaal onder de knie, maar ik vind het wel steeds leuker en de resultaten worden ook steeds beter."

Zo mocht Albon op de Nürburgring zijn eerste DTM-zege vieren en is hij al drie keer naar het ereschavot geweest. In de titelstrijd geeft hij 53 punten toe op Kelvin van der Linde, al is dat van ondergeschikt belang. Albon had namelijk maar één doel richting 2022: terugkeren in de Formule 1. Met dank aan Red Bull - dat hem overigens geen eigen zitje gaf - is dat gelukt.

Alex, allereerst van harte gefeliciteerd met de F1-deal voor volgend jaar. Er was ook interesse van Alfa Romeo, waarom is jouw voorkeur uitgegaan naar Williams?

Nou, in eerste instantie keek ik gewoon naar alle opties en was mijn voornaamste doel om een F1-zitje te krijgen. Maar toen ik eenmaal met Williams in gesprek kwam, raakte ik meer en meer gecharmeerd van dat project. Jost Capito is een fijne man en enorm gemotiveerd om het team terug te brengen naar waar het hoort. Daarnaast heeft het team de stijgende lijn te pakken. Ik denk zelfs dat Williams in de voorbije twee jaren de meeste progressie heeft geboekt van alle F1-teams. Ze hebben investeerders om verder te groeien en Williams blijft gezien de historie natuurlijk een prachtig team om bij te horen. De mensen die er nu werken geven me ook veel vertrouwen, ze lijken er helemaal klaar voor om aan te vallen onder het nieuwe reglement.

Jij hebt in Nederland aardig wat fans, al denk ik toch dat een aantal mensen op de tribune graag had gezien dat het zitje naar Nyck de Vries was gegaan. Was het een close call?

Haha, ja. Ik moet zeggen dat ik niet precies weet wat de situatie bij Alfa Romeo nu is, maar misschien is daar nog wel een plek voor hem. Ik ken Nyck in ieder geval goed en waardeer hem ook, al ben ik natuurlijk heel dankbaar dat ik deze mogelijkheid krijg voorgeschoteld.

Dan naar jouw eigen ontwikkeling. In hoeverre ben jij nu een andere of laat ik zeggen meer ontwikkelde coureur dan toen je vorig jaar naast Max Verstappen zat bij Red Bull?

Nou ja, ik heb natuurlijk een jaar de tijd gehad om te reflecteren op wat er is gebeurd en heb nu ook kennis van dingen die in mijn eerste periode anders hadden gekund. Voor mijn tweede kans in de Formule 1 wil ik die ervaring gebruiken. Daarbij moet je niet vergeten dat ik maar zes maanden voor Toro Rosso heb gereden en dat ik daarna meteen anderhalf jaar bij Red Bull heb gezeten. In dat opzicht heb ik nog best een behoorlijke leercurve voor me, met name doordat ik zo snel naar een topteam ben gegaan. De tweede keer zal ik bepaalde dingen anders doen, al zit dat voor een belangrijk deel in de opgedane ervaring. Zelfs bij mijn simulatorwerk merk ik al dat ik mijn ervaring en alle feedback van de voorbije jaren goed kan gebruiken.

Ik heb tijd gehad om te leren van mijn eerste seizoenen in de Formule 1 en was er erg op gebrand om nog een kans te krijgen, zodat ik alle lessen van die periode in de praktijk zou kunnen brengen. Je denkt namelijk 'oh, maar als ik dit eerder had geweten, dan had ik anders gehandeld'. Die kennis heb ik nu en dus ben ik erg dankbaar dat ik het nog een keer mag laten zien.

Je noemde het simulatorwerk al, daarover gesproken: Max Verstappen en Sergio Perez zijn behoorlijk lovend over jouw bijdrage aan de 2021-auto. Kan die inbreng de pijn van een jaar langs de zijlijn nog enigszins verzachten?

Toekijken is natuurlijk nooit fijn voor een coureur, maar het geeft in ieder geval voldoening om te zien dat we de auto beter maken en dat ik de mannen op het circuit kan helpen. Ik kan erg goed opschieten met Max en Checo en begrijp vanuit mijn eigen ervaring natuurlijk waar de pijnpunten zitten. De auto is weliswaar beter geworden, maar in de basis is er in de voorbije twee jaar niet zoveel veranderd en blijven bepaalde zaken tricky. Dan helpt ervaring natuurlijk. Dat proces is overigens ook nog gaande. Ik praat ieder weekend met de coureurs en het positieve daarbij is dat ze kunnen vertrouwen op mijn feedback, doordat ikzelf weet hoe de auto is. Ik denk in ieder geval dat ze mij vertrouwen. Als ik een verandering voorstel voor de volgende sessie, dan hebben ze er wel geloof in dat het daadwerkelijk beter zal zijn.

Tekst gaat verder onder de foto:

Wat is eigenlijk belangrijker geweest voor jouw Formule 1-terugkeer, dat simulatorwerk voor Red Bull of jouw prestaties in de DTM?

Dat is lastig te zeggen. Ik denk dat het vooral te danken is aan al het harde werk van Red Bull achter de schermen. Ik probeer gewoon mijn best te doen, in de simulator maar ook hier in de DTM. Ik haal er veel voldoening uit om het F1-team vooruit te helpen, al doet persoonlijk succes natuurlijk ook altijd goed. Het laat zien dat ik nog steeds snel kan zijn. Vorig jaar is zeker niet fijn voor mij geweest, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik goede prestaties kan leveren.

Het je na dat zware jaar, waarin de druk vol op de ketel stond, dit ook even nodig? In de DTM is ook wel druk, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met F1.

Om heel eerlijk te zijn denk ik dat het hele verhaal over druk een beetje te groot wordt gemaakt. Uiteindelijk komt de druk vooral vanuit mezelf en maakt het daarvoor niet eens zoveel uit waar ik zit. Het is wel zo dat de media een stuk agressiever zijn in de Formule 1, maar goed, ik wil ook gewoon goede prestaties leveren en leg ik mezelf nog altijd de meeste druk op.

Over externe druk gesproken: hoe kijken Christian Horner en Helmut Marko eigenlijk naar jouw progressie en hoe zwaar wegen ze jouw prestaties in de DTM?

Nou, ik moet eerst zeggen dat Helmut een groot liefhebber van de DTM is. Hij geniet van deze klasse en erg van de close racing hier. Ik was eigenlijk verbaasd om te zien hoeveel Helmut van de DTM houdt... Nu hij eigen coureurs in deze klasse heeft, wil hij natuurlijk al helemaal dat wij het goed doen steunt hij ons volop. Verder blijft het lastig om onze prestaties te wegen, aangezien de GT-racerij compleet anders is dan de Formule 1. Als je hier goed bent, betekent dat niet meteen iets voor F1 en vice versa. Christian en Helmut zien het vooral als een mooie kans voor mij om scherp te blijven, ook al omdat we niet zoveel in een F1-auto kunnen testen als gewenst. Ik heb dit jaar maar drie dagen in een Formule 1-auto gezeten, dus dit is een mooie manier om scherp te blijven. Dat is het vooral.

Zijn er naast dat scherp blijven nog andere lessen uit de DTM die je mee kunt nemen naar het volgende Formule 1-seizoen, een belangrijke voor jou?

Om heel eerlijk te zijn niet veel. Daarvoor zijn de kampioenschappen nou eenmaal te verschillend. Het gewicht van deze auto's is compleet anders dan wat ik gewend ben en dat vergt een hele andere rijstijl. Je moet erg precies rijden, al kunnen de banden in DTM wel behoorlijk wat hebben. De balans tussen die twee factoren moet je vinden en dat is voor nieuwkomers nog best lastig. Ook de omgang met het team is in de DTM compleet anders. Hier werken we misschien een man of dertig, terwijl je in Milton Keynes met 700 à 800 mensen te maken hebt. Je werkt hier dus veel meer één op één, echt compleet anders dan in F1.

Tegelijkertijd ben ik wel blij dat ik op deze manier veel heb kunnen rijden dit jaar. Ook al zit je een hele dag in de Formule 1-simulator, het is nog altijd niet het echte werk. Je mist gewoon de adrenaline, het gevoel van snelheid en ook zeker het gevoel in je achterste. Dat heb je in DTM wel en juist dat houd je scherp. Daarnaast verbreed je mentaal ook je horizon en word je creatiever met verschillende rijstijlen. Uiteindelijk word je er als coureur nooit minder van en neem ik dat zeker mee naar de Formule 1. Ik ben er voor mijn gevoel in ieder geval klaar voor.