Het opleidingsprogramma van Red Bull Racing staat al jaren onder leiding van de inmiddels 80-jarige Helmut Marko, die de scepter daar soms stevig zwaait. De jonge generatie krijgt over het algemeen een goede kans van het Oostenrijkse Formule 1-team, maar wie structureel onder de maat presteert wordt aan de kant gezet. Dat gebeurt in opstapklassen, maar ook met rijders die al in F1 zitten. Nyck de Vries, die geen Red Bull-junior was, is het laatste slachtoffer van het harde beleid. Hij debuteerde begin 2023 bij AlphaTauri, maar werd door tegenvallende optredens na tien races ontslagen.

"We weten dat het veel tijd, toewijding en geld kost om F1-coureur te worden", zegt Vitantonio Liuzzi, die zelf van 2002 tot en met 2004 Red Bull-junior was, in 2005 zijn F1-kans bij Red Bull kreeg en in 2006 bij Toro Rosso voltijd coureur werd voor twee seizoenen. "Zonder Red Bull weet ik niet of ik F1 überhaupt gehaald had. Het is voor een rijder ontzettend belangrijk om steun te krijgen van een bedrijf als Red Bull. Ze geven je echt vleugels. Natuurlijk moeten er resultaten komen. Red Bull staat erom bekend hard te zijn, met name Marko. Maar ze geven jonge rijders ook weer heel veel kansen."

Iemand die daar over kan meepraten is Christian Klien. De Oostenrijker werd in 2001 onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Hij debuteerde in 2004 bij Jaguar, de voorloper van het F1-team Red Bull, en reed in 2005 en 2006 een groot aantal Grands Prix in Red Bull-kledij. Eind 2010 bestuurde hij nog twee GP's een HRT, alvorens hij stopte met F1. "Voor mij was het juniorenteam natuurlijk heel belangrijk", vertelt de inmiddels 40-jarige Klien. "Ik had sinds mijn kartperiode al een nauwe band met Red Bull. Mijn eerste helm werd gepresenteerd door Dietrich Mateschitz. Ik moet eerlijk zeggen dat ze wel harder met je omgaan dan andere teams, maar dat is de stijl van Helmut. Wat dat betreft is hij een harde man. Hij is echter altijd op zoek naar die ene speciale coureur, zoals Sebastian Vettel eerder en Max Verstappen nu. Dat is voor veel rijders pittig, dat voelde ik ook wel."

Toch is Klien, ondanks de harde aanpak, positief over Red Bull. "Aan de andere kant bieden ze coureurs ook veel kansen. Als ze je via de opstapklassen als F4, F3 en F2 in de buurt van F1 brengen, maar het gaat niet door omdat er geen ruimte is, of omdat je in hun ogen niet genoeg talent hebt, dan geeft het je daarna nog steeds volop kansen in je carrière. De manier waarop ze het doen, heeft uiteindelijk gewerkt voor Red Bull. Of je het nu leuk vindt of niet", gaat hij verder. "Na een carrière bij Red Bull, als je het als coureur met hen niet gemaakt heb in F1, zijn ze nog steeds extreem loyaal. Patrick (Friesacher) en Bernhard (Auiginer), de eerste Red Bull-junioren, werken allebei op de Red Bull Ring en ik doe werk voor Servus TV, dat ook eigendom is van Red Bull. Ook al is het lastig en hard, uiteindelijk is het een loyaal bedrijf."