F1 Legends: HRT, het Historisch (slechte) Racing Team

Tussen 2010 en 2012 stond het team van HRT aan de start in de Formule 1. HRT? Inderdaad, het Hispania Racing Team. De renstal heeft nou niet echt een onuitwisbare indruk achtergelaten in de Formule 1, maar aan de andere kant hebben ze ook wel weer een aantal historische prestaties neergezet. Sinds de herinvoering van de 107%-regel in de kwalificatie, die stelt dat een wagen die 7 procent langzamer is dan de auto op pole-position de race niet mag starten, is HRT het enige team dat het voor elkaar heeft gekregen om hierdoor niet aan de race te mogen deelnemen. Niet een, maar zelfs twee keer. In deze editie van F1 Legends kijken we naar het Historisch slechte Racing Team.

Het Hispania Racing Team heette oorspronkelijk Campos. Adrian Campos, die ook al teams in verschillende opstapklassen had, richtte het team op. In 2009 schreven meerdere teams zich in voor het Formule 1-seizoen van 2010. Campos, USF1 en Manor Grand Prix werden gekozen. Geen van deze drie namen zouden daadwerkelijk op de grid verschijnen. Manor zou omgedoopt worden in Virgin Racing [het Virgin van Richard Branson], USF1 zou helemaal niet van de grond komen, en Campos werd vanwege financiële redenen gekocht door Jose Ramon Carabante. Colin Kolles verving Campos als teambaas. Uiteindelijk zou er met Lotus F1 Team - het team had geen connectie met het originele Lotus - nog een nieuw team instappen.

Lastig begin

Veel testkilometers werden er voor het seizoen van 2010 niet gemaakt. Sterker nog, voorafgaand aan de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein reed HRT precies nul oefenronden met hun auto. Ook in de vrije trainingen kreeg het team te maken met veel problemen. De wagen was extreem langzaam in de eerste Grand Prix van het jaar, in de kwalificatie zelfs acht (!) seconden trager dan poleman Sebastian Vettel. Coureurs Bruno Senna en Karun Chandhok konden niet heel veel anders dan meters maken en hopen op verbetering. Het team kwam in 2010 niet in de buurt van punten. De coureurs werden veel daarna ook afgewisseld. Senna reed weliswaar het hele seizoen, maar het andere stoeltje werd gedeeld door drie coureurs. Chandhok werd halverwege het seizoen vervangen door Sakon Yamamoto, die op zijn beurt bij enkele races weer vervangen werd door Christian Klien. Het hele seizoen streed HRT met Lotus en Virgin om wie er niet laatste zou worden in het constructeurskampioenschap. Drie veertiende plaatsen betekende dat HRT Virgin achter zich zou laten, want Virgin kwam maar twee keer als veertiende over de finish.

Sakon Yamamoto (voorste auto) rijdt voor HRT in de Grand Prix van Japan, met daarachter Jarno Trulli in de Lotus en Timo Glock in de Virgin. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

In 2011 werd er voor een nieuw rijdersduo gekozen. Narain Karthikeyan, die in 2005 al een niet zo succesvol seizoen bij Jordan achter de rug had, werd binnengehaald. De Indiër pakte al wel eens punten, maar dat was in de race in Amerika waarin maar zes wagens van start gingen. Zijn teamgenoot bij HRT werd Vitantonio Liuzzi, die overkwam van Force India. De bolide van 2011 was bij de wintertests nog niet af. Sterker nog: ondanks dat de eerste race in Bahrein werd afgelast en de GP van Australië de seizoensopener werd, kwam HRT nog met een bouwpakket naar Albert Park. Ook in de vrije trainingen werd er nauwelijks gereden. In 2011 werd de 107%-regel weer ingevoerd. Wagens die in de kwalificatie een rondetijd aflegden die 7 procent trager is dan de coureur op de eerste plek, mochten de race niet starten. Die regel geldt overigens nog steeds. HRT kwam bij lange na niet aan de minimumtijd die nodig was en zo mochten beide wagens de race niet starten.

Problemen houden aan

Verderop in 2011 werd Karthikeyan geloosd als coureur en werd Daniel Ricciardo binnengehaald. Bij de Grand Prix van Groot-Brittannië maakte de Australiër zijn F1-debuut. Alleen voor de allereerste race in India kwam Karthikeyan terug, nu in plaats van Liuzzi. Ondertussen kwam het team ook weer in de verkoop te staan. Het Spaanse Thesan Capital nam HRT over en wilde er nog meer een écht Spaans team van maken. Door een dertiende plaats van Vitantonio Liuzzi in de zeer chaotische Grand Prix van Canada, werd HRT wederom niet laatste in het kampioenschap. Een stapje naar een succesvoller 2012?

Niet per se. Of eigenlijk: helemaal niet. Als de term déjà vu ergens voor is uitgevonden, is het voor de Grand Prix van Australië in 2012. Naast de Spaanse routinier Pedro de la Rosa kwam Karthikeyan weer vrolijk de paddock binnenlopen als voltijdse coureur in 2012. De auto was wederom niet op tijd af en jawel: beide auto’s waren te langzaam in de kwalificatie en mochten niet van start in de race, mede omdat het DRS-systeem niet werkte en de stuurbekrachtiging ook problemen kende. De rest van het seizoen mochten de wagens wel starten, maar ze bleven veel te langzaam. Dit keer maakten beide coureurs het seizoen overigens af. In 2012 werd HRT wel laatste bij de constructeurs en Thesan Capital zette het team te koop.

Ma Qing Hua rijdt een vrije training bij HRT in Singapore. Foto: Sutton Images

Een nieuwe eigenaar werd niet gevonden en het team hield op te bestaan. Twee elfde plekken en een keer twaalfde in het kampioenschap voor teams, precies nul punten, twee GP’s waar ze niet mochten starten en twee keer in de verkoop binnen twee jaar tijd. HRT is het perfecte voorbeeld van hoe een F1-project niet moet verlopen. De andere nieuwe teams zouden het overigens niet veel langer volhouden. Caterham stopte na 2014, en Manor hield in 2016 op te bestaan. Toch blijft het verhaal van HRT wel het meest treurige van allemaal.

Het laatste écht nieuwe team dat de F1 instapte is het team van Haas. Zij laten zien dat ze, op een zorgwekkend jaar waarin ze stijf achteraan reden na, het wel onder controle hebben. De F1 houdt er tegenwoordig niet meer van om veel nieuwe teams toe te laten. Daar is veel kritiek op en soms is dat terecht. Maar met de wetenschap hoe het met de lichting van teams uit 2010 afliep, is het wel logisch te verklaren waarom het altijd een risico is om nieuwe en onervaren renstallen binnen te halen.